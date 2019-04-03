На Одещине судят руководителя центра для участников АТО, присвоившего 5,6 миллиона гривень

Курс психологической реабилитации в этом центре должны были пройти 1300 ветеранов и бойцов АТО.

В Одесской области будут судить руководителя реабилитационного центра для участников АТО, который присвоил 5,6 миллиона гривень.

Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

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«Перед судом предстал руководитель реабилитационного центра, расположенного в Одесской области, по обвинению в завладении 5,6 млн грн, выделенных на психологическую реабилитацию ветеранов и воинов АТО», - написал он.

Следствие установило, что почти 1300 ветеранов и бойцов АТО должны были пройти курс психологической реабилитации в упомянутом реабилитационном учреждении.

«Вместе с тем руководитель учреждения предоставил в государственные органы ложные сведения о выполнении государственной программы и противоправно завладел государственными средствами на сумму свыше 5,6 млн гривень», - отметил Лысенко.

Напомним, по фактам присвоения и растраты средств, выделенных на лечение и реабилитацию участников АТО, столичной прокуратурой в течение 2017-2018 годов объявлены подозрения руководителям восьми реабилитационных центров, расположенных в Харьковской, Тернопольской, Волынской и Киевской областях. Сумма убытков, вызванных их действиями, составляет почти 10 млн гривен. На сегодня обвинительные акты в отношении руководителей всех упомянутых реабилитационных центров уже направлены в суд.