В Украину из Египта вылетает еще 9 моряков с судна Sea Shark

В МИД заявляют, что работают, чтобы вернуть всех украинских моряков, задержанных за границей.

Сегодня в Украину из Египта вылетают еще 9 украинских моряков с судна Sea Shark, которых ранее удерживали египетские военные.

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Об этом в Twitter сообщил заместитель директора департамента - начальник управления консульского обеспечения Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

"День заканчивается ответом на вопрос, когда вернутся домой остальные 9 украинских моряков Sea Shark: вылет 29 мая. Работаем, чтобы получить подобные ответы по делам всех украинских моряков, задержанных за границей", - заявил Кирилич.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2018 года в посольство Украины в Египте обратился член экипажа Sea Shark и сообщил, что судно 18 декабря задержали представители ВМС Египта за нарушение границы. Капитан судна Виталий Нестеренко подтвердил, что судно осуществляло дрейф в открытом море, а в территориальные воды Египта зашло случайно. К тому времени судно находилось в порту Беренис.

Египетская сторона выставила штраф компании-судовладельцу, а паспортные документы членов экипажа изъяли.

25 апреля 2019 года после получения соответствующего разрешения ВМС Египта судно Sea Shark снялось с якоря в порту Беренис и отбыло в сопровождении ВМС Египта в порт Айн-Сохна, который расположен в 100 км от Каира, где должна была состояться смена членов экипажа.

Однако 27 апреля, после прибытия судна в Айн-Сохна, военная прокуратура Египта задержала танкер с 17 украинцами на борту с требованием к экипажу разгрузить нефть, которую перевозило судно, в связи с экологической угрозой в случае ее утечки на акваторию.

19 мая египетские военные отказали консулу Украины в посещении 17 украинских моряков на базе ВМС Египта, на следующий день в МИД Египта пообещали способствовать возвращению украинцев домой.

26 мая Кирилич сообщил, что в Украину из Египта возвращается группа моряков с судна Sea Shark. "Завтра - следующая", - сообщил он.

27 мая в Украину вернулись пятеро членов экипажа Sea Shark.