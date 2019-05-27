В Украину вернулись пятеро украинских моряков с задержанного в Египте танкера Sea Shark

Украинцы рассказали, что с ними обращались хуже, чем с пленными.

В Украину вернулись пятеро украинских моряков с танкера "Sea Shark", который в декабре прошлого года задержали в Египте за незаконное пересечение границы.

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Как сообщает ТСН, утром четверо из 17 украинских моряков прилетели в Одессу, еще один – в Херсон. Еще четверо украинцев должны вернуться завтра, 28 мая.

Капитан Нестеренко и еще восемь моряков сейчас находятся на военной базе в порту Айн-Сохна неподалеку от Каира. Когда их освободят, неизвестно.

По телефону капитан рассказал, что в декабре судно дрейфовало в открытом море, и в территориальные воды Египта зашло случайно. Компании-судовладельцу Египет выставил штраф, а у членов экипажа забрали документы. Мужчины, которых наконец-то отпустили домой, говорят - с ними обращались хуже, чем с пленными.

"Самый тяжелый период был, когда экипаж разбили по группам и закрыли уже в помещениях. Не дали свободного перемещения по судну и уже начали применять силу", - поделился старпом Геннадий Навоенко.

Накануне появилась информация, что остальную часть экипажа вместе с украинским капитаном освободили и направили в отель. Сообщалось, что все они ожидают оформления соответствующих документов и возвращения домой.

Впрочем, позже в фонде помощи морякам «Ассоль» сообщили, что связь с капитаном судна Sea Shark Виталием Нестеренко была потеряна.