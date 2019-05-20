Задержание танкера Sea Shark в Египте: Каир пообещал содействовать выезду украинских моряков из страны

Посол Украины провел встречу с замминистра иностранных дел Египта.

В Министерстве иностранных дел Египта пообещали посодействовать, чтобы 17 украинских моряков с судна Sea Shark получили разрешение на выезд из этой страны.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев.

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"Наши посол и консул встретились с заместителем министра иностранных дел Арабской Республики Египет по консульским вопросам. Посол выразил настоятельную просьбу ускорить предоставление дипломатическому учреждению информации по делу с акцентом на решении вопроса ротации моряков и содействии в скорейшем получении разрешения украинцам уехать из Египта", - сообщил Погорельцев.

"Заместитель министра заверил посла в безотлагательном задействовании возможностей МИД Египта для решения просьб украинской стороны", - добавил директор департамента.

Как сообщал УНИАН, в Посольство Украины в Египте обратился член экипажа судна Sea Shark и сообщил, что указанное судно было задержано компетентными органами Египта за нарушение границы Египта. Капитан судна Sea Shark Виталий Нестеренко подтвердил, что судно осуществляло дрейф в открытом море, а в территориальные воды Египта зашло случайно. На то время судно находилось в порту Беренис (находится в подчинении Министерства обороны Египта).

Египетской стороной был выставлен штраф компании-судовладельцу, а паспортные документы членов экипажа изъяты.

25 апреля 2019 года после получения соответствующего разрешения Военно-морских сил Египта судно Sea Shark снялось с якоря в порту Беренис и отбыло в сопровождении ВМС Египта в порт Айн-Сохна, который расположен в 100 км от Каира, где должна была состояться замена членов экипажа.

Однако 27 апреля, после прибытия судна в порт Айн-Сохна, военной прокуратурой АРЕ было выдвинуто требование к экипажу разгрузить нефть, которую перевозило судно, в связи с экологической угрозой в случае ее утечки в акваторию.

В МИД требуют от Египта объяснить задержание танкера с 17 украинцами на борту.

19 мая военные Египта отказали консулу Украины в посещении 17 украинских моряков с судна Sea Shark.