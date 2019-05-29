ВНО-2019 по английскому языку: обнародованы правильные ответы (документ)

Результаты внешнего независимого оценивания по английскому языку будут размещены на информационных страницах участников до 20 июня 2019 года.

Украинский центр оценивания качества образования обнародовал правильные ответы на тест внешнего независимого оценивания по английскому языку основной сессии 2019 года. Участие в тестировании по английскому языку приняли 91 277 человек, что составляет 95 % от общего количества зарегистрированных. Результаты внешнего независимого оценивания по английскому языку будут размещены на информационных страницах участников до 20 июня 2019 года. Ответы ВНО по английскому языку Как сообщал УНИАН, 28 мая стали известны ответы на тест ВНО по немецкому языку.

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