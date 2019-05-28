ВНО по немецкому языку 2019: стали известны правильные ответы на тест (документ)

Результаты внешнего независимого оценивания по немецкому языку будут размещены на информационных страницах участников до 19 июня 2019 года.

Украинский центр оценивания качества образования обнародовал правильные ответы на тест ВНО по немецкому языку основной сессии 2019 года. Участие в тестировании по немецкому языку приняли 1952 человека, что составляет 89% от общего количества зарегистрированных, сообщили в пресс-службе УЦОКО. Результаты внешнего независимого оценивания по немецкому языку будут размещены на информационных страницах участников до 19 июня 2019 года. Как сообщал УНИАН, ранее опубликовали ответы на ВНО по испанскому языку.

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