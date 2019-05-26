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Зеленский пришел на съемки «Лиги смеха» как зритель (видео)

09:01, 26 мая 2019
Общество
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Зеленский появился на сьемках шоу "Лига смеха" / скриншот - Instagram - verniaiev13

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Видео публикуют в Instagram зрители шоу. На нем можно видеть, что Зеленский вышел на сцену вместе с участниками.

«Добрый вечер! Больше текста нет, я вас люблю!», – заявил он.

После этого глава государства передал микрофон новому ведущему шоу Евгению Кошевому и ушел смотреть шоу в зал.

Ранее Актер студии «Квартал-95» Евгений Кошевой заявил, что не планирует идти в политику. 

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Теги: #шоу#Владимир Зеленский