Зеленский пришел на съемки «Лиги смеха» как зритель (видео)

Президент поздоровался со зрителями со сцены и ушел смотреть шоу в зал.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил съемки шоу «Лига смеха», где несколько лет сам был ведущим.

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Видео публикуют в Instagram зрители шоу. На нем можно видеть, что Зеленский вышел на сцену вместе с участниками.

«Добрый вечер! Больше текста нет, я вас люблю!», – заявил он.

После этого глава государства передал микрофон новому ведущему шоу Евгению Кошевому и ушел смотреть шоу в зал.

Ранее Актер студии «Квартал-95» Евгений Кошевой заявил, что не планирует идти в политику.