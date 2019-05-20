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Кошевой рассказал о своем политическом будущем при Зеленском (видео)

12:01, 20 мая 2019
Политика
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Кошевой не планирует идти в политику / скриншот видео

Актер студии Квартал-95 Евгений Кошевой не планирует идти в политику. Об этом он сообщил журналистам по прибытию на церемонию инаугурации своего друга и бывшего партнера по шоу-бизнесу Владимира Зеленского.

Кошевой заявил, что ему не предлагали такой вариант, отвечая на вопрос LIGA.net.

Также он не знает, собирается ли кто-то другой из "квартала" попробовать себя в политике.

"Все сейчас проводят параллели с фильмом. Я думаю, этого нельзя делать", - ответил Кошевой.

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