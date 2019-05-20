Кошевой рассказал о своем политическом будущем при Зеленском (видео)
12:01, 20 мая 2019Политика
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Актер заявил, что в политике себя не видит, и считает, что параллели со "Слугой народа" проводить нельзя.
Кошевой не планирует идти в политику / скриншот видео
Актер студии Квартал-95 Евгений Кошевой не планирует идти в политику. Об этом он сообщил журналистам по прибытию на церемонию инаугурации своего друга и бывшего партнера по шоу-бизнесу Владимира Зеленского.
Кошевой заявил, что ему не предлагали такой вариант, отвечая на вопрос LIGA.net.
Также он не знает, собирается ли кто-то другой из "квартала" попробовать себя в политике.
"Все сейчас проводят параллели с фильмом. Я думаю, этого нельзя делать", - ответил Кошевой.
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