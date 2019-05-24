Дело о госизмене: в ГПУ объяснили решение суда отпустить Заману

Как утверждают в прокуратуре, после завершения расследования изменились риски, которые стали основанием для ареста экс-начальника Генштаба.

Защита бывшего начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимира Заманы считает, что риски, которые стали основанием для его ареста, изменились после завершения расследования.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

Читайте такжеРасследование по делу экс-главы Генштаба Заманы завершено

"Основаниями для принятия такого решения стали, в том числе, доводы стороны защиты об изменении рисков... в связи с объявлением Главной военной прокуратурой об окончании досудебного расследования", – сказали в ГПУ.

Среди предусмотренных законом рисков, которые могут быть основанием для ареста, является сокрытие от правоохранителей, уничтожение, сокрытие или искажение доказательств, незаконное воздействие на других фигурантов, препятствование следствию или совершение других правонарушений.

Прокуратура утверждает, что тщательно изучит все другие основания после объявление судом полного текста постановления апелляционного суда, которое состоится 29 мая.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 мая, Апелляционный суд Киева принял решение освободить из-под стражи подозреваемого в государственной измене бывшего начальника Генерального штаба ВСУ Владимира Заману.