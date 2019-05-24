Подозреваемого в госизмене экс-начальника Генштаба выпустили на волю (фото)

Суд обязал Заману прибывать по каждому требованию следственного прокурора или следственного судьи в помещение суда.

Бывшего начальника Генерального штаба ВСУ Владимира Заману освободили из-под стражи.

Такое решение сегодня, 24 мая, принял Апелляционный суд Киева. Об этом сам Замана сообщил на странице в Facebook.

"Генерал-полковник Владимир Замана на свободе, только что Апелляционный суд отменил постановление Печерского суда и освободил генерала!", - говорится в сообщении.

При этом суд обязал Заману прибывать по каждому требованию следственного прокурора или следственного судьи в помещение суда.

Как сообщал УНИАН, 25 февраля Главная военная прокуратура сообщила Замане о подозрении в госизмене. По мнению обвинения, экс-начальник Генштаба незаконно сократил 3 тысячи сотрудников военных комиссариатов и отменил учет призывников. Также действия Заманы в 2013 году привели к сокращению 14 тысяч военнослужащих, расформированию 70 военных частей и объединений.