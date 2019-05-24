"Вносились изменения": окончательный вариант нового Украинского правописания обнародуют после подписания премьером

СМИ публикуют разные варианты изменений, беря за основу тот, который был вынесен на общественные обсуждения.

Кабинет министров принял новую редакцию Украинского правописания. Новое правописание заменит редакцию от 1992 года.

СМИ публикуют разные варианты изменений, беря за основу тот, который был вынесен на общественные обсуждения. Однако окончательный текст нового Украинского правописания еще не опубликовали, сообщает УП.

Читайте такжеВенецианская комиссия проанализирует украинский языковой закон

Это подтвердил вице-премьер-министр Павел Розенко, который в правительстве отвечает, в частности, за языковую политику.

"Этим занималось Министерство образования. Сам же проект постановления правительства лишь подводит нормативную базу под недействующее украинское правописание.

Документ широко обсуждался, проходил заседания правительственного комитета, там есть постепенный период его применения, думаю, после подписания премьером будет обнародование", – объясняет Розенко.

Сопредседатель языковой комиссии Богдан Ажнюк отметил, что к проекту, который был на общественном обсуждении вносились изменения и окончательное правописание сейчас находится "где-то в правительственных кругах".

Как сообщал УНИАН, 22 мая Кабмин одобрил Украинское правописание в новой редакции, разработанной Украинской национальной комиссией по вопросам правописания.