Кабмин одобрил новую редакцию Украинского правописания (текст)

СМИ обнародовали текст новой редакции.

22 мая Кабмин одобрил Украинское правописание в новой редакции, разработанной Украинской национальной комиссией по вопросам правописания.

Текст нового правописания обнародовал РБК-Украина.

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В постановлении отмечается, что решение принято с целью обеспечения конституционных положений о государственном статусе украинского языка и унификации употребления орфографических норм.

Кроме того, правительство признало утратившим силу пункт 1 постановления Кабинета министров Украины от 8 июня 1992 года № 309 "Вопросы украинского правописания".

Как сообщалось, парламент Украины принял законопроект об украинском языке. Решение поддержали 278 народных депутатов. Ожидается, что после подписания документа президентом будет создан Институт уполномоченного по защите государственного языка. Ответственность за нарушение норм закона также предусмотрена. Впрочем, авторы документы уверяют, что все страшилки про языковой закон, - это неправда. В тюрьму никого не сажать не будут, а штрафы отложили на три года. Предусмотрели бесплатные курсы украинского для взрослых. Наиболее бдительным око закона о языке будет к чиновникам и публичной сфере.

Только что принятый закон сразу заблокировали представители оппозиции постановлением о нарушении регламента. Это незначительная и временная преграда, но, если в парламенте не успеют проголосовать против нее, закон о языке может попасть на подпись уже к следующему президенту. Он, кстати, уже пообещал пересмотреть принятый закон об украинском языке на соблюдение Конституции и соответствия интересов всех граждан Украины.