В Харькове возобновили расследование против экспертов в деле о ДТП Зайцевой-Дронова

По словам адвоката Дронова, это решение вовсе не означает наказания экспертов, которых подозревают в нарушении закона.

Харьковская местная прокуратура №1 возобновила расследование уголовного производства в отношении экспертов, которые исследовали обстоятельства резонансного ДТП в центре города.

Об этом сообщил адвокат осужденного за совершение смертельного ДТП на улице Сумской в октябре 2017 года Геннадия Дронова Сергей Перепелица. Юрист выложил на своей странице в соцсети Facebook фотографию первой страницы постановления прокуратуры.

"Постановление следователя о закрытии уголовного производства в отношении экспертов было отменено прокурором только после подачи жалобы в суд и изменена подследственность, производство направлено в СУ ГУНП в Харьковской области", - написал Перепелица.

По его словам, это решение вовсе не означает наказания экспертов, которых подозревают в нарушении закона. "Расследование будет, а привлечение к ответственности – вопрос!" - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, адвокат Дронова через суд добился открытия дела против работников научно-исследовательского института судебных экспертиз им. Бокариуса, которые не смогли установить скорость автомобиля Зайцевой в момент совершения ДТП. Однако полиция закрыла производство в связи с тем, что следствие не установило в действиях судебных экспертов признаков уголовного правонарушения.

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Перепелица обжаловал постановление следователя о закрытии производства против работников научно-исследовательского института судебных экспертиз им. Бокариуса.

Справка УНИАН. 18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Зайцевой, который двигался на красный свет светофора с превышением разрешенной скорости, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. В результате ДТП на месте погибли пять человек, еще один человек умер от травм в больнице.

26 февраля 2019 года Киевский районный суд Харькова признал Дронова и Зайцеву виновными в совершении ДТП и назначил им наказание в виде лишения свободы сроками по 10 лет каждому. Защитники Зайцевой и Дронова подали апелляционные жалобы на приговор суда.