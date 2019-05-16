Авария в Харькове с шестью жертвами: в деле Зайцевой-Дронова произошел новый поворот

Сегодня состоялось судебное заседание по поводу обжалования постановления следователя о закрытии уголовного производства в отношении экспертов.

В Харькове адвокат осужденного за совершение смертельного ДТП на улице Сумской в октябре 2017 года Геннадия Дронова Сергей Перепелица обжаловал постановление следователя о прекращении производства в отношении работников научно-исследовательского института судебных экспертиз им. Бокариуса, которые проводили автотехническая исследования.

Об этом Перепелица сообщил в Facebook.

По его словам, сегодня состоялось заседание по поводу обжалования постановления следователя о закрытии уголовного производства в отношении экспертов ХНИИСЭ им. Н. С. Бокариуса.

«На судебное заседание следователь не явился, материалы уголовного производства не предоставил», - написал адвокат.

Читайте такжеКровавое ДТП в Харькове: Зайцева вместо 10 лет тюрьмы просит условное наказание

Как сообщал УНИАН, адвокат Дронова через суд добился открытия дела в отношении работников научно-исследовательского института судебных экспертиз им. Бокариуса, которые не смогли установить скорость автомобиля Зайцевой в момент совершения ДТП. Однако полиция закрыла производство в связи с тем, что следствие не установило в действиях судебных экспертов признаков уголовного преступления.

Справка УНИАН. 18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Зайцевой, который двигался на красный свет светофора с превышением разрешенной скорости, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов.

После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. В результате ДТП на месте погибли пять человек, еще один человек умер от травм в больнице.

26 февраля 2019 года Киевский районный суд Харькова признал Дронова и Зайцеву виновными в совершении ДТП и назначил им наказание в виде лишения свободы сроками по 10 лет каждому.

Защитники Зайцевой и Дронова подали апелляционные жалобы на приговор суда.