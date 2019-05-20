Суд арестовал и.о. главы Госслужбы занятости Ярошенко с альтернативой залога в 20 миллионов гривень

Заместителю руководителя управления Государственной службы занятости избрана мера пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в 9,6 миллиона гривень.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 20 миллионов гривень для исполняющего обязанности председателя Государственной службы занятости Валерия Ярошенко, которого подозревают во взяточничестве.

Об этом сообщает 20 мая пресс-служба Государственного бюро расследований.

Отмечается, что Печерский суд Киева избрал меры должностным лицам Государственной службы занятости и посреднику, задержанным в пятницу при получении 480 тысяч гривень от предпринимателя.

И.о. председателя Государственной службы занятости Печерский суд Киева избрал меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в 20 миллионов гривень.

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Заместителю руководителя управления Государственной службы занятости избрана мера пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в 9,6 миллиона гривень

Посредник на время следствия будет находиться под круглосуточным домашним арестом.

Как сообщал УНИАН, правоохранители разоблачили главу Государственной службы занятости Украины Валерия Ярошенко в получении откатов за строительство объектов социального назначения.

Ярошенко с 2014 по 2016 гг. был заместителем Министра социальной политики. Он с августа 2016 года исполнял обязанности председателя Государственной службы занятости (Центрального аппарата).