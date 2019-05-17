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Военная прокуратура задержала банду коррупционеров во главе с топ-чиновником

17:16, 17 мая 2019
Общество
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Вымогателей задержали во время получения полумиллиона гривень / facebook.com/LlutsenkoYuri

Правоохранители разоблачили главу Государственной службы занятости Украины Валерия Ярошенко в получении откатов за строительство объектов социального назначения.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook генпрокурор Украины Юрий Луценко.

"Военной прокуратурой задержана группа должностных лиц во главе с председателем Государственной службы занятости Украины Валерия Ярошенко за откаты при строительстве объектов социального назначения", - написал он.

По словам Луценко, под контролем правоохранителей передали мошенникам почти полмиллиона гривень. 

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"17 мая, во время передачи очередной взятки в сумме 480 тысяч гривень, члены группы задержаны", - сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

Мошеннические действия должностных лиц продолжались почти 6 месяцев и нанесли ущерб в 500 тысяч грн.

Правоохранители направили в суд ходатайство об избрании задержанным меры пресечения.

Ярошенко с 2014 по 2016 гг. был заместителем Министра социальной политики. Он с августа 2016 года исполнял обязанности председателя Государственной службы занятости (Центрального аппарата).

Фото facebook.com/LlutsenkoYuri

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Теги: #взятка#военная прокуратура#задержание чиновника Кабмина