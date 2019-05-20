БДСМ-перформанс, феерическая Сердючка и выступление Мадонны: чем запомнился финал Евровидения-2019 (видео)

18 мая в Тель-Авиве состоялся финал международного песенного конкурса Евровидение-2019. Победу одержал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с лирической песней Arcade.

Второе место в конкурсе занял итальянский рэпер Махмуд с песней Soldi. Третье - россиянин Сергей Лазарев с композицией Scream.

Однако самые зрелищные номера и яркие костюмы были совсем не в призерах. Австралийка Кейт Миллер-Хайдке с песней Zero Gravity летала в «космосе». Настоящий БДСМ-перформанс устроила на сцене исландская группа Hatari. Их песня Hatrið mun sigra переводится как «Ненависть победит».

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Также отличилась представительница Кипра Tamta с песней Replay. Участница появилась на сцене в провокационном полупрозрачном боди и лакированных ботфортах.

Главным событием на конкурсе стало выступление певицы Мадонны в качестве приглашенной звезды. Однако фанаты очень разочаровались в выступлении звезды, которая моментами не попадала в ноты.

А вот звездная гостья от Украины Верка Сердючка зажгла сцену и удивила зрителей. Также на сцену вышли финалисты и победители Евровидения разных лет. Это Верка Сердючка, Кончита Вурст, Элени Фурейра, Монс Зелмерлев и Гали Атари. Вместе артисты исполнили чувственную композицию Hallelujah.