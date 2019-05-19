Верка Сердючка "зажгла" на сцене Евровидения-2019 (видео)

Седючка выступила на сцене конкурса в качестве приглашенного артиста.

Украинская звезда Верка Сердючка "зажгла" на сцене Евровидения, финал которого проходит сегодня в Тель-Авиве.

Артистка исполнила песню победительницы прошлогоднего Евровидения Нетты Барзилай "Toy".

Отметим, что Седючка выступила на сцене конкурса в качестве приглашенного артиста.

Как сообщал УНИАН, в финале международного песенного конкурса Евровидение-2019 на сцену выйшли представители 26 стран-участниц.

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