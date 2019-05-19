Седючка выступила на сцене конкурса в качестве приглашенного артиста / Фото УНИАН
Верка Сердючка "зажгла" на сцене Евровидения-2019 (видео)
00:44, 19 мая 2019Звезды
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Седючка выступила на сцене конкурса в качестве приглашенного артиста.
Седючка выступила на сцене конкурса в качестве приглашенного артиста / Фото УНИАН
Украинская звезда Верка Сердючка "зажгла" на сцене Евровидения, финал которого проходит сегодня в Тель-Авиве.
Артистка исполнила песню победительницы прошлогоднего Евровидения Нетты Барзилай "Toy".
Verka Serduchka performing @NettaBarzilai's Toy was everything!#DareToDream#Eurovisionpic.twitter.com/i1nYAa8s1V— Eurovision (@Eurovision) 18 мая 2019 г.
Отметим, что Седючка выступила на сцене конкурса в качестве приглашенного артиста.
Как сообщал УНИАН, в финале международного песенного конкурса Евровидение-2019 на сцену выйшли представители 26 стран-участниц.
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