REUTERS
Мадонна выступила на Евровидении-2019 (видео)
01:15, 19 мая 2019Кино и музыка
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Артистка исполнила свой хит Like a prayer и новую песню Future.
REUTERS
Поп-королева Мадонна выступила на сцене Евровидения, финал которого проходит сегодня в Тель-Авиве.
Певица во время мини-интервью посоветовала всем никогда не сдаваться и верить в себя. Артистка исполнила свой хит Like a prayer и новую песню Future.
Как сообщал УНИАН, ранее у звезды и продюсеров конкурса были проблемы, из-за того что новая песня, которую она планирует исполнить, содержит политические сообщения.
"Let's never underestimate the power of music to bring people together" - @Madonna, at the Grand Final of the Eurovision Song Contest 2019.#DareToDream#Eurovisionpic.twitter.com/18RF5r0Kq3— Eurovision (@Eurovision) 18 мая 2019 г.
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