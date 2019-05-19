REUTERS

Мадонна выступила на Евровидении-2019 (видео)

01:15, 19 мая 2019
Кино и музыка
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REUTERS

Поп-королева Мадонна выступила на сцене Евровидения, финал которого проходит сегодня в Тель-Авиве.

Певица во время мини-интервью посоветовала всем никогда не сдаваться и верить в себя. Артистка исполнила свой хит Like a prayer и новую песню Future.

Как сообщал УНИАН, ранее у звезды и продюсеров конкурса были проблемы, из-за того что новая песня, которую она планирует исполнить, содержит политические сообщения. 

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Новость в сюжете: Евровидение 2019 в Израиле
Теги: #Евровидение#Мадонна