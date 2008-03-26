Новый фармацевтический комплекс на Киевщине будет производить ”генерики”

Сегодня в городе Борисполь Киевской области состоялось торжественное открытие уникального комплекса по производству иммунобиологических и химико-фармацевтических препаратов Научно-производственного онкологического и кардиологического центра «Макс-Велл».

Как сообщили УНИАН в компании НПОКЦ «Макс-Велл», уникальность данного предприятия заключается в том, что оно изначально было спроектировано и построено согласно стандартам GMP (Good Manufacturing Practice) – общемировых правил производства лекарственных препаратов. Кроме того, на предприятии будут производиться как химико-фармацевтические, так и иммунобиологические препараты, что является инновацией не только для Украины, но и для практики стран СНГ.

«Производственные мощности завода, не имеющего аналогов в Украине, позволят ежегодно производить более 200 млн. капсул, около 150 млн. таблеток, 60 млн. флаконов, 30 млн. презаполненных шприцев и 30 млн. суппозиториев. Именно здесь будут производиться препараты для лечения онкологических, кардиологических и тяжелых вирусных заболеваний» - отметил генеральный директор НПОКЦ «Макс-Велл» Владимир БУГАЙЧУК.

Кроме того, «Макс-Велл» планирует сосредоточиться на производстве генериков – лекарственных средств, которые являются аналогами препаратов, разработанных и выпускаемых известными фармацевтическими производителями и доказавшими свою эффективность.

«Такой подход позволит существенно сократить стоимость производимых препаратов, а значит украинцы получат более дешевые, но не менее эффективные лекарства от самых распространенных сегодня заболеваний», - подчеркнул В.БУГАЙЧУК.

Научно-производственный онкологический и кардиологический центр «Макс-Велл» - это первый в Украине и самый большой на постсоветском пространстве профильный комплекс, который объединяет поликлинический центр по диагностике и лечению кардиологических и онкологических заболеваний, производство лекарственных препаратов и научно-исследовательский центр. На данный момент НПОКЦ «Макс-Велл» является самой большой международной инвестицией в украинскую фармацевтическую отрасль. Общий объем инвестиций в этот проект уже составил более 90 млн. долларов, а в ближайшее время сумма вложений вырастет до 130 млн. долларов. Инвестиционный фонд проекта строительства завода в Украине формировал глава Совета Директоров АТ "БТА Банк" Мухтар АБЛЯЗОВ, чей авторитет известен как в СНГ, так и в странах Европы и США.