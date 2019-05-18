В оккупированном Симферополе российские силовики пресекли акцию крымских татар
В оккупированном Симферополе сотрудники МВД России и Росгвардии попросили разойтись участников собрания возле памятного знака жертвам депортации на железнодорожном вокзале.
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Как пишет Крым.Реалии, участников митинга предупредили об ответственности за "несанкционированное публичное мероприятие".
В конце мероприятия возник небольшой конфликт между активистами и сотрудниками правоохранительных органов России. После короткой словесной перепалки люди начали расходиться.
Траурное мероприятие, посвященное Дню памяти жертв депортации крымскотатарского народа, завершилось у памятного камня непосредственно на железнодорожном вокзале, откуда отправлялись вагоны с людьми в 1944 году.
Примерно 50 человек прошли колонной к вокзалу со сквера возле бульвара Ленина, много с национальной символикой. Возле камня присутствующие прочитали молитву, несколько живых свидетелей депортации рассказали о своем опыте и призвали не забывать о погибших.
Активистка Украинского культурного центра в Крыму Елена Попова, которая возложила цветы к памятнику на железнодорожном вокзале, сообщила изданию, что неизвестные убрали с памятника флаг Украины.
Издание также сообщает, что в Москве в субботу проходят одиночные пикеты в поддержку крымских татар.