Во Львове почтили жертв депортации крымскотатарского народа (фоторепортаж)

На площади Рынок открыли выставку, посвященную этой трагедии кримьскотатарського народа.

Во Львове почтили жертв в 75-ю годовщину депортации кримсткотатарського народа на историческую родину – Крым.

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На площади Рынок открыли выставку, посвященную этой трагедии, передает радио Свобода. Митинг-реквием с участием представителей крымскотатарской общины, местной власти, общественности, начали с молитвы и минуты молчания по жертвам принудительного выселения крымских татар из Крыма.

«Сегодня день, когда нужны просто поддержка и движение дальше. Спасибо за память. Мы – вместе! Крым – это Украина, и наш путь в будущее будет также вместе», – сказал во время мероприятий Эрнест Абкелямов, руководитель Культурного центра крымских татар во Львове.

81-летний крымский татарин, который пережил депортацию 1944 года, художник Нури Планжиев коротко вспомнил страшные времена депортации.

«Я 1937 года рождения. В моей семье были три летчики, которые воевали в годы войны. Когда нас выселяли из Крыма, то старшие, которые были в состоянии нас защитить, воевали. Были дома только дед, бабушка, мама и я. Именно таких людей и выселяли в мае 1944 года. Не дали времени, чтобы собраться, что мы быстро могли, то и собрали. Мне трудно понять это. Потому что в деревне, где мы проживали, было 3500 жителей. Мой дед, к слову, в Первую мировую войну воевал за Россию. Я очень хочу, чтобы все люди жили в мире, чтобы не повторялись истории депортации», – подчеркнул Нури Планжиев.

Символическая таблица с названием «Площадь Рынок» – в этот день написана на украинском, английском и крымскотатарском, чтобы показать, что Львов будет бороться за право крымских татар жить на родной земле. Также сегодня во Львове состоится показ украинского исторического документального фильма «1944».

Как сообщал УНИАН, сегодня во Львове на Ратуше открыли уличный указатель на крымскотатарском языке.