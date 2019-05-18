Одесский активист Стерненко утверждает, что правоохранитель угрожал ему пистолетом

Одесский активист Сергей Стерненко заявил, что инцидент со спецназовцем произошел после разрушения активистами забора на улице Институтской в Киеве на месте строительства Музея Революции достоинства.

Одесский активист Сергей Стерненко утверждает, что правоохранитель угрожал ему пистолетом.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Стерненко заявил журналистам после разрушения активистами забора на улице Институтской в Киеве на месте строительства Музея Революции достоинства.

Когда молодые люди уже почти разрушили забор, на место происшествия прибежали несколько спецназовцев, и один из них, вероятно командир, навел на Стерненко пистолет.

Корреспондент УНИАН не был свидетелем этого инцидента, однако стал свидетелем того, как Стерненко безуспешно пытался узнать у этого правоохранителя его имя и фамилию.

Около 10 минут Стерненко спрашивал у полицейского о его фамилии и должности. Полицейский стоял в окружении своих коллег, которые тоже не отвечали на вопрос активиста. В конце концов этот правоохранитель и его коллеги сели в полицейские автомобили и уехали.

Как сообщал УНИАН, в январе вдоль аллеи Героев Небесной сотни на улице Институтской был установлен забор для подготовки к строительству Музея Революции достоинства.

Адвокаты потерпевших по делу экс-"беркутовцев", обвиняемых в массовых расстрелах участников Майдана, заявляли, что начинать какие-либо работы, в том числе и по обустройству стройплощадки, до завершения следственных экспериментов нельзя.

13 мая начались подготовительные строительные работы в нижней части улицы Институтской. Там с помощью трактора было снято около 70 кв. м брусчатки. После того как туда пришли активисты из общественной инициативы «Сохранить Институтскую», его работа была заблокирована.

Сегодня, 18 мая, после акции "Кто заказал Катю Гандзюк?" возле Администрации президента несколько десятков молодых людей из организации "СИЧ", которые принимали участие в акции, за 10 минут разгромили забор на месте строительства Музея Революции достоинства.