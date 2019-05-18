Активисты разрушили забор на месте строительства Музея Революции достоинства в Киеве (фото, видео)

Несколько молодых людей за считанные минуты разбили забор на улице Институтской со стороны Крещатика, который ограждал часть улицы, где должна быть строительная площадка будущего Музея Революции достоинства.

Активисты разрушили ограждение на улице Институтской на месте строительства Музея Революции достоинства.

Как передает корреспондент УНИАН, несколько десятков молодых людей из организации "СИЧ" за 10 минут разгромили забор, отгораживающий улицу Институтскую от Крещатика и до верхнего выхода станции метро "Крещатик".

Забор уже почти разрушен, осталась только его часть на склонах возле бывшего Октябрьского дворца.

Сейчас на начало улицы Институтской прибежали около 30 правоохранителей. Они окружают неразрушенную часть забора.

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Правоохранители пока не задержали ни одного активиста, хотя уже начались словесные перепалки между активистами и руководителями отряда полиции.

Как сообщал УНИАН, в январе вдоль аллеи Героев Небесной сотни на улице Институтской был установлен забор для подготовки к строительству Музея Революции достоинства.

Адвокаты потерпевших по делу экс-"беркутовцев", обвиняемых в массовых расстрелах участников Революции достоинства, заявляли, что начинать какие-либо работы, в том числе и по обустройству стройплощадки, до завершения следственных экспериментов нельзя.

13 мая начались подготовительные строительные работы в нижней части улицы Институтской. Там с помощью трактора было снято около 70 кв. м брусчатки. После того как туда пришли активисты из общественной инициативы «Сохранить Институтскую», его работа была заблокирована.