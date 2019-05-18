Суд досрочно снял судимость с экс-депутата Лозинского, осужденного за убийство

В 2014 году суд принял решение освободить Лозинского из колонии из-за болезни.

Днепровский райсуд Киева досрочно снял судимость с бывшего народного депутата Виктора Лозинского, осужденного за убийство в 2009 году жителя Голованевского района Кировоградской области Валерия Олийныка.

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Об этом говорится в постановлении суда от 6 мая 2019 года, размещенном на сайте Единого государственного реестра судебных решений, по решению председательствующего судьи Марии Сазоновой.

В частности, Лозинский обратился в Днепровский райсуд Киева с заявлением, в котором просил снять с него судимость по приговору этого суда от 20 апреля 2011 года, измененному определением Апелляционного суда столицы от 26 марта 2012 года и постановлением Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел от 1 марта 2013 года.

На судебном заседании Лозинский объяснил свое ходатайство тем, что хотя законом «О Национальном антикоррупционном бюро Украины» № 1698-VII были внесены изменения в ст. 91 Уголовного кодекса Украины о запрете снятия судимостей до окончания определенных ст.89 УК сроков в случаях осуждения за умышленные тяжкие, особо тяжкие и коррупционные преступления, однако он имеет право на досрочное снятие судимости, поскольку положения ч. 2 ст. 91 УК, которые ухудшают его положение, на него не распространяются, поскольку не имеют обратного действия во времени.

В свою очередь прокурор выступил против удовлетворения ходатайства, ссылаясь на его необоснованность и отсутствие оснований, обуславливающих досрочное снятие судимости с Лозинского.

В материалах суда говорится, что деятельность Лозинского после отбытия наказания, с 6 апреля 2016 года по настоящее время, направлена на создание и работу новых предприятий, организацию производства.

В частности, говорится, что, согласно характеристике Голованевского поселкового совета Кировоградской области от 15 марта 2019 года, Лозинский с 7 апреля 2016 года зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны, им была создана агрофирма «Вітчизна-Агро», также он является основателем и владельцем еще нескольких предприятий на территории Голованевского района (ООО Агрофирма «Копенковатое».

"За это время неоднократно предоставлял волонтерскую помощь бойцам в зоне АТО, за что имеет многочисленные благодарности от благотворительных фондов, Национального союза ветеранов и участников боевых действий в зоне АТО, военного комиссара Волновахского районного военкомата", - говорится в материалах суда.

Также сказано, что Лозинский неоднократно предоставлял благотворительную помощь образовательным, спортивным и детским учреждениям, религиозным общинам, семьям погибшим в зоне АТО и в Афганистане, активно участвует в работе ветеранских организаций района, постоянно предоставляя им материальную поддержку.

По мнению суда, после отбытия наказания в виде лишения свободы Лозинский своим примерным поведением и добросовестным отношением доказал свое исправление.

Суд удовлетворил ходатайство Лозинского и считает возможным снять с него судимость.

Справка УНИАН. 16 июня 2009 года на территории охотничьих угодий в Кировоградской области Лозинский, прокурор Голованевского района Евгений Горбенко и начальник райотдела милиции Михаил Ковальский убили местного жителя Олийныка.

В апреле 2011 года Днепровский райсуд Киева приговорил Лозинского к 15 годам лишения свободы. Позже Высший спецсуд по гражданским и уголовным делам уменьшил ему наказание до 10 лет заключения.

В июне 2014 года Бориспольский горрайсуд Киевской области по ходатайству защитников осужденного принял решение освободить Лозинского из колонии из-за болезни. В апреле 2016 года Апелляционный суд Киевской области признал правомерным и оставил без изменений это решение.

В дальнейшем Лозинский покинул исправительную колонию в связи с условно-досрочным освобождением по решению суда.