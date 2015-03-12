Аваков обещает сократить еще около 20 тысяч сотрудников милиции в этом году

В 2014 году из органов внутренних дел было уволено около 20 тыс. работников, еще столько же планируется сократить в этом году.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина, об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в отчете о работе за 100 дней деятельности правительства. Также он остановился на практических шагах и первых результатах реформы.

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Глава МВД отметил, что правительство приняло решение о коренной реформе Министерства внутренних дел. Практический этап ее реализации уже начался. В рамках этого процесса в ведомстве начата работа сразу по нескольким направлениям.

В частности, речь идет о практических изменениях в подразделениях МВД, параллельной разработке законопроектов – «О Национальной полиции Украины», «Об органах внутренних дел Украины», «О внесении изменений в Закон Украины «О дорожном движении», «Об утверждении системы автоматической фиксации нарушений дорожного движения», а также других нормативных актов.

Часть из них уже принята, в результате чего сокращен ряд подразделений – УБОП, транспортной и ветеринарной милиции. Кроме того, в МВД в течение прошлого года сокращено около 20 тысяч работников, еще столько же планируется сократить в этом году.