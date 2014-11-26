В Украине уволили 28 тысяч чиновников - Яценюк

28 тысяч государственных чиновников были уволены нынешним правительством. Об этом на открытии заседания Кабмина заявил премьер Арсений Яценюк.

По его словам, этот процесс будет продолжаться и в дальнейшем, передает Украинская правда.

"Тотальная неэффективность государственной службы является еще одной преградой к эффективному управлению и к изменениям в стране", - пояснил он.

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Кроме того, сообщил он, на 10% было сокращено финансирование на содержание власти.

Также, по его словам, правительство наполовину сократило количество контролирующих органов и еще наполовину - их функции.

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"Я уже не говорю о том, что мы запретили все виды проверок в течение последних полгода. И ничего не произошло", - добавил Яценюк.

Как известно, еще в конце мая в правительстве сообщали о сокращении 25 тысяч государственных чиновников. Таким образом получается, что за полгода было уволено лишь три тысячи человек.