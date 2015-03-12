В Крыму участника акции в память Шевченко приговорили к исправительным работам

Как сообщает Крым.Реалии, в Симферополе начали рассмотрение административных дел в отношении участников акции памяти Шевченко, которая проходила 9 марта в парке им. Гагарина.

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Судья вынесла решение по одному из активистов – Вильдару Шукурджиеву. Он признан виновным по законам России в «нарушении установленного порядка организации либо проведении собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Данное правонарушение предусматривает либо штраф в размере от 10 до 20 тыс.рублей, либо обязательные работы. Вильдару Шукурджиеву назначено наказание в виде 40 часов исправительных работ, но не более 4 часов в сутки.

«Меня устраивает такое решение, обжаловать я его не буду», – сказал журналистам после заседания активист, выразив надежду, что исправительными работами он будет заниматься в парке им. Шевченко в Симферополе.

Сейчас идет заседание по делу второго активиста Александра Кравченко, а вслед за ним будут судить организатора акции Леонида Кузьмина.

Как сообщал УНИАН, 9 марта в Симферополе сотрудники российской полиции задержали организатора и двух участников митинга, посвященного дню рождения Т. Шевченко.