При пожаре на самолете в Шереметьево погиб матрос из Крыма, который предал Украину – соцсети (фото)

Утверждается, что моряк летел на место дальнейшего прохождения военной службы в рядах ВС РФ - в город Североморск.

В результате авиакатастрофы в московском аэропорту Шереметьево вместе с женой погиб крымчанин Роман Власов – матрос, который перешел на сторону оккупантов после аннексии Крыма.

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Об этом сообщается на странице «Штирлиц – инфо» офицера ВСУ Анатолия Штефана "Штирлица".

«Крымчанин Роман Власов погиб вместе с женой во время пожара в Шереметьево. Роман Власов - предатель который перешел на сторону оккупантов после аннексии Крыма. Летел к месту дальнейшего прохождения военной службы - крейсер "Адмирал Кузнецов" в г. Североморск», – говорится в публикации.

Приводятся также фото погибшего и его профиль на сайте «Миротворец».

Как сообщал УНИАН, самолет «Аэрофлота» Sukhoi SuperJet 100, который совершил аварийную посадку в аэропорту «Шереметьево» 5 мая, следовал из Москвы в Мурманск. Всего на борту самолета находились 78 человек - 73 пассажира и пять членов экипажа. При посадке на борту начался пожар.

В результате катастрофы погиб 41 человек. По факту аварийной посадки и возгорания самолета возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 Уголовного кодекса РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Основная версия возгорания на борту самолета - попадание молнии.