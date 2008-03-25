Черновецкий обвинил правительство в сегодняшней энергоаварии в Киеве

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявляет, что ненадлежащее финансирование «Киевоблэнерго» со стороны правительства поставило под угрозу тепло- и водоснабжение в домах киевлян. Об этом идет речь в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

Пресс-служба КГГА напоминает, что сегодня вечером на территории области состоялась авария, в результате которой остались без холодной и горячей воды жители нескольких жилищных массивов Киева.

«В связи с отсутствием надлежащего финансирования контролируемого БЮТ «Киевоблэнерго» и отсутствием контроля со стороны правительства, сегодня в районе Ирпеня произошел обрыв высоковольтной линии электропередач, что привело к обесточиванию насосной станции ОАО „Киевводоканал”. В связи с аварией временные неудобства имеют жители Святошинского, Подольского и Шевченковского районов», - заявил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Как сообщил первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО, авария произошла на территории Киевской области, за которую отвечает «Киевоблэнерго». Больше всего пострадали дома в Святошинском районе.

«Теперь на месте аварии работают также и аварийные бригады из «Киевэнерго», - сообщил пресс-секретарь компании Юрий БОРЗИЛОВ.

В связи с плохими погодными условиями на Одесской и Житомирской трассе произошло несколько ДТП, которые затрудняют проезд ряда аварийных бригад на место аварии.

Как сообщал УНИАН, 25 марта о 18.01 из-за тяжелых погодных условий произошло аварийное отключение трех воздушных линии (ВЛ)-110 кВ «Ирпень-Беличи», «Северная-Беличи» и «Северная-Ирпень». В результате без электроэнергии осталось около 800 многоэтажных домов и 1000 домов частного сектора, районные котельные «Беличи», «М.Борщаговка», «Виноградарь», а также 19 котельных “Жилтеплоэнерго”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе АК “Киевэнерго”, специально созданная комиссия выясняет причину аварийных отключений ВЛ-110 кВ, по предварительным данным, причиной отключений стали сваленные штормовыми порывами ветра дерева и налипание мокрого снега на воздушные линии.