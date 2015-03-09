Задержанных участников симферопольской акции памяти Шевченко отпустили

Пикетчиков продержали в районном отделении полиции три с половиной часа, сообщает «Крым. Реалии». По словам одного из задержанных, заявителя митинга Леонида Кузьмина, в отделении его допросили и составили протокол о задержании.

«Предполагаю, что причиной задержания стало то, что мы развернули украинскую символику», - сказал активист. Он добавил, что «полицейские» хотят привлечь его к ответственности в связи с тем, что его действия подпадают под ст. 20 Кодекса об административных правонарушениях России - нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Заседание Железнодорожного районного суда по этому делу состоится 10 марта.

Читайте такжеДесятки активистов вышли на улицы оккупированного Симферополя отметить день рождения Шевченко (фото)Вместе с Леонидом Кузьминым также были задержаны симферопольцы Александр Кравченко и Вилидар Шукурджиев. Последний, выходя из участка, развернул перед журналистами украинский флаг, и сказал, что это, по мнению, «полицейских», является экстремизмом.

Сотрудники «полиции» задержали организатора митинга ко дню рождения Шевченко Леонида Кузьмина и еще двух участников акции днем 9 марта. По словам полицейских, поводом для задержания стало использование на митинге украинской символики.