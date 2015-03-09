В Тернополе прошли торжества по случаю 201-й годовщины со дня рождения Кобзаря

Как передает корреспонденту УНИАН, началось празднование утром в областном драмтеатре, где состоялась торжественная академия "Борітеся - поборете".

Читайте такжеВ Житомире и Чернигове прошли митинги по случаю 201-й годовщины со дня рождения Шевченко (фото)После концерта все присутствовавшие собрались на митинг возле памятника Шевченко. Участие в митинге приняли около 500 представителей общественности, местной власти, духовенства и молодежи.

После возложения цветов к памятнику присутствовавшие декламировали поэзию Кобзаря.