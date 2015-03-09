В Тернополе прошли торжества по случаю 201-й годовщины со дня рождения Кобзаря
16:33, 09 марта 2015Общество
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В Тернополе прошли торжественные мероприятия по случаю 201-й годовщины со дня рождения Тараса Шевченко.
В Тернополе прошли мероприятия \ wikipedia.org
Как передает корреспонденту УНИАН, началось празднование утром в областном драмтеатре, где состоялась торжественная академия "Борітеся - поборете".
Читайте такжеВ Житомире и Чернигове прошли митинги по случаю 201-й годовщины со дня рождения Шевченко (фото)После концерта все присутствовавшие собрались на митинг возле памятника Шевченко. Участие в митинге приняли около 500 представителей общественности, местной власти, духовенства и молодежи.
После возложения цветов к памятнику присутствовавшие декламировали поэзию Кобзаря.
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