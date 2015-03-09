В Украине проходит нон-стоп марафон ко дню рождения Шевченко (прямая трансляция)

9 марта с 6:00 Министерство культуры и Национальная радиокомпания начало непрерывный 18-часового радиомарафона "Шевченко мобилизует!".

Начался марафон записью Сергея Нигояна. Первым в прямом эфире в 6.07 с Шевченковским словом и Благословением был Святейший Патриарх Филарет, передает ТСН.

В 7.00 - Тарас Компаниченко, в 10 - сестра несокрушимой Надежды Савченко - Вера Савченко, в 11-той будет Святослав Вакарчук в записи из-за отсутствия в Киеве.

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С 10:00 до 14:00 Шевченко прочитают лидеры страны - президент, премьер-министр, спикер Верховной Рады.

В течение всего Национального радиомарафона Шевченко будут читать Герои АТО, бойцы Вооруженных Сил, Нацгвардии, пограничники, добровольцы - всего более 200 бойцов из почти 400 участников марафона. Также придут волонтеры, медики, деятели культуры, чиновники, политики, общественные активисты.

Эфир пройдет также на канале УР-3 "Культура", планируются прямые включения и дневники на УР-1 и Первом Национальном телеканале.