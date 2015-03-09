"Казаки" банды Дремова не хотят отдавать боевикам "ЛНР" Антрацит и Стаханов - штаб АТО

На оккупированной территории Луганской области "казаки" банды Дрёмова готовятся к вооруженному противостоянию с боевиками террористической организации "Луганская народная республика".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.

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"Конфликт между главарем банды "казачий полк имени Платова" Дрёмовым и отрядами бандформирования "ЛНР" набирает обороты. "Казакобандиты" получили приказ от Дрёмова подготовиться к вооруженному противостоянию с руководством так называемой "ЛНР" в случае попыток захвата последними территорий, которые контролируются "дрёмовцами", в первую очередь городов Антрацит и Стаханов", - сообщил Лысенко.