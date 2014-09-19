Тымчук: Боевики из Антрацита недовольны "руководством" из РФ и хотят создать собственные республики
09:31, 19 сентября 2014Политика
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Боевики из населенных пунктов Антрацит и Стаханов недовольны своим российским "руководством" и хотят создать собственные народные республики.
REUTERS
Об этом на своей странице в соцсети написал руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.
Он также отметил, что в «руководящих структурах» террористических организаций «ДНР» и «ЛНР» фиксируется замена кадров ФСБ РФ на представителей ГРУ ГШ ВС РФ. Читайте такжеИз-за низкого уровня взаимодействия боевики и войска РФ стреляют друг в друга - Тымчук
"В н.п.Стаханов и Антрацит отмечен возрастающий уровень недовольства местных боевиков российским руководством террористических организаций, идет обсуждение возможности создания собственных «республик». На этой почве фиксируются участившиеся перестрелки между представителями местных бандформирований", - говорится в сообщении.
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