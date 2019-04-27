Советник украинского миллионера Климца подтвердила информацию о его аресте в Москве

В то же время она опровергла информацию о том, что Климец давал взятки.

Советник украинского бизнесмена и бывшего народного депутата от Партии регионов Павла Климца Юлия Трестер подтвердила информацию об аресте предпринимателя в Москве.

В то же время она опровергла сообщения СМИ о задержании за взятку.

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«Информация только относительно взятия под стражу соответствует действительности. Взятки не было. Работают адвокаты», - написала Трестер на своей странице в Facebook.

По ее словам, семья Климца воздерживается от комментариев.

Как сообщал УНИАН, по данным российского издания «Коммерсантъ», Климца задержали в Москве по подозрению в даче взятки. 12 апреля суд отправил его в СИЗО.

По данным издания, поездка украинского бизнесмена в Москву могла быть связана с обсуждением судьбы около 40% его активов в так называемых «ДНР» и «ЛНР», контроль над которыми он потерял после начала боевых действий на востоке Украины.