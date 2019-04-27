В Москве на крупной взятке задержали украинского мультимиллионера - РосСМИ

Экс-нардепа от "Партии регионов" обвиняют в даче взятки в особо крупном размере.

В Москве задержали украинского бизнесмена и экс-депутата Верховной Рады от "Партии регионов" Павла Климца.

Об этом со ссылкой на источники сообщает российское издание "Коммерсантъ". Согласно информации, экс-нардепа обвиняют в даче взятки в особо крупном размере.

Кому и за что предприниматель пытался передать деньги, пока неизвестно. Однако, по некоторым данным, сам визит в Москву политика и мультимиллионера связан с его попыткой обсудить судьбу принадлежащих ему активов на Донбассе, контроль за которыми был им фактически утерян после начала войны на Донбассе в 2014 году, сообщает издание.

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По данным источников издания в силовых структурах, против Климца открыли уголовное дело, а 12 апреля суд отправил его в СИЗО. Сообщается, что адвокаты бизнесмена обжаловали это решение в апелляционной инстанции Мосгорсуда, которая из-за нарушений УПК арестное постановление отменила, направив дело на новое рассмотрение. При этом сам Павел Климец был оставлен под стражей. Новое разбирательство пока не назначено.

В группе компаний OLYMP, которую возглавляет Павел Климец, неофициально подтвердили его арест в Москве. По некоторым данным, визит мог быть связан с обсуждением судьбы около 40% активов бизнесмена в так называемых "ДНР" и "ЛНР", контроль над которыми он утратил после начала боевых действий на востоке Украины.

"В последнее время Павлу Анатольевичу неоднократно приходили предложения о том, чтобы переписать либо по очень низкой цене продать часть этого своего бизнеса", - утверждает собеседник.