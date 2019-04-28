Календарь событий: «отец» зиппера, инаугурация Вашингтона, номера у футболистов, первые почтовые марки, история небоскребов, день рождения спама, ручка Паркера и как США у Франции выкупали Луизиану

29 апреля

Неделя начинается с Международного дня танца, учрежденного в 1982 годуМеждународным советом танца при ЮНЕСКО. Дата выбрана неслучайно - в память о родившемся в этот день французском балетмейстере, теоретике и реформаторе балета Жан-Жорже Новерре (1727—1810), вошедшем в историю как «отец современного балета». Новерр первым пришел к мысли о создании отдельного, независимого от оперы балетного спектакля. Разработав принципы балета, он написал ряд основополагающих теоретических разработок по постановке представлений. По замыслу учредителей, этот международный день призван объединить все направления танца, стать поводом для чествования этой формы искусства, ее способности преодолевать все политические, культурные и этнические границы, позволяя миру говорить на одном языке - языке танца.

Есть в понедельник и памятные даты. Так, в 1770 году в этот день английский капитан Джеймс Кук впервые высадился в Австралии.

В 1882 году в Берлине начала действовать первая в мире экспериментальная линия троллейбуса, построенная компанией Siemens & Halske, ныне - Siemens AG.

В 1884 году Оксфордский университет допустил женщин-студенток к экзаменам.

В 1897 году 29 апреля английский физик Джозеф Томсон, выступая на заседании Лондонского королевского общества, объявил об открытии им электрона. Занимаясь изучением прохождения электрического тока через разреженные газы, Томсон не только открыл электрон, но и определил его заряд, а также впервые измерил отношение заряда электрона к массе, разработал теорию движения электрона в магнитном и электрическом полях. За открытие электрона ученый в 1906 году был удостоен Нобелевской премии по физике.

В 1909 году британский министр финансов Ллойд Джордж представил свой «народный бюджет», потрясший мир. Для увеличения ассигнований на оборону и социальное обеспечение предусматривалось введение налогов на землевладельцев и на продажу земли, а также «сверхналога» на высокие доходы.

В 1913 году в этот день эмигрировавший в США шведский инженер-электрик Гидеон Сундбек получил патент на изобретение, известное сейчас как застежка-молния - zipper, или zip. Первый прототип «молнии» был создан американцем Джадсоном еще в 1893 году, однако устройство его было сложным в изготовлении и ненадежным в работе. После долгих лет разработок, находясь на грани банкротства, Джадсон взял партнеров, которые привлекли к работам американского инженера шведского происхождения Гидеона Сундбека. После нескольких лет поисков Сундбек разработал новый вариант «молнии» и технологию ее производства. Чудо-изобретение состояло из двух текстильных лент, на которых были закреплены идущие в шахматном порядке металлические звенья. Соединение или разъединение половинок выполнялось при помощи замка, скользящего по лентам. Эта «молния» доказала свою надежность и технологичность, к 1923 году получила широкое распространение.

В 1933 году прошел очередной финал кубка Англии по футболу. «Эвертон» выиграл у «Манчестер Сити» со счетом 3:0. Знаменательна игра стала тем, что футболисты впервые вышли на поле с номерами на футболках, причем у игроков «Эвертона» номера были с 1-го по 11-й, а у соперников – с 22-го (у вратаря) по 12-й.

В 1935 году на британских дорогах впервые появились светоотражающие устройства - «кошачий глаз», придуманные всего год до этого события изобретателем из Йоркшира Перси Шо.

В 1978 году в Дании была отменена смертная казнь.

В 1986 году 29 апреля произошел пожар в Центральной библиотеке Лос-Анджелеса. По официальным данным, пострадали 350 тысяч книг.

В 1992 году в этот день Национальная сборная Украины по футболу провела свой первый матч.

В 2001 году Министерство обороны Великобритании разрешило менять пол военнослужащим.

Неофициальные праздники, за которые мир обязан различным сообществам, в том числе в соцсетях, - Всемирный день исполнения детских желаний и День загадочных чердаков.

Именины у Ирины, Василисы, Галины, Леонида, Ники и Павла.

30 апреля

Во вторник - Международный день джаза, учрежденный ЮНЕСКО. Впервые был проведен в 2012 году. Джаз возник в конце 19 — начале 20 века в США как синтез африканской и европейской культур и по сей день остается уникальной формой музыкального искусства, объединяющей расы и национальности, и стирающей границы между людьми и государствами. А значит джаз является символом единства и мира. Кстати, впервые слово «джаз» было упомянуто в печати 2 апреля 1912 года.

Украина 30 апреля празднует День пограничника. Ранее этот профессиональный праздник отмечался 28 мая, потом хотели перенести дату на 6-е мая, но в 2018 году президент Петр Порошенко изменил дату празднования Дня пограничника, перенеся ее на 30 апреля. Об этом он заявил по случаю 100-летия Пограничной службы Украины на Софийской площади в Киеве. Там же он подписал соответствующий указ, заявив: «Как президент и Верховный главнокомандующий ВСУ я принял решение об изменении даты празднования профессионального праздника пограничников. Подписал указ об учреждении Дня пограничника 30 апреля в честь 100-летия нашей пограничной службы. Этот праздник должен, наконец, стать созвучным с реальными историческими событиями именно в Украине. А современная Украина является исторической преемницей УНР и гетманского государства». Поздравляем всех причастных к этому Дню!

Еще 30 апреля – Международный день свечника, призванный объединить абсолютно всех, без исключения, мастеров свечи – от новичков до настоящих профи!

В этот день в 311 году Гай Галерий Валерий Максимиан, с 305 года являющийся полновластным правителем Восточной части Римской империи, подписал эдикт, разрешивший населению открыто исповедовать христианство и способствовать распространению этого вероучения. Кстати, Галерий долгое время являлся одним из самых убежденных и последовательных противников христианства в римской истории. Свои убеждения он изменил из-за болезни, вероятно, надеясь на «ответную благодарность» Бога христиан. Но надежды его не оправдались: через несколько дней после подписания эдикта Галерий умер.

В 1789 году в этот день состоялась церемония инаугурации первого президента США Джорджа Вашингтона. В настоящее время, традиционно, она проходит публично перед зданием Капитолия в Вашингтоне, за исключением случаев, когда президент вступает в должность с поста вице-президента. Первая церемония инаугурации прошла в нью-йоркском Федерал-холле. Речь Вашингтона состояла всего из 135 слов. Текст присяги он завершил словами: «Так помоги мне Бог». Так была учреждена уникальная американская традиция. Любопытно, что конгрессмены долго не могли придти к согласию о том, как официально обращаться к президенту США. Будущий вице-президент Джон Адамс, по образу и подобию монархий, предложил называть главу страны «Его Всемилостивейшее Величество», но Конгресс использовал более простое обращение «Президент Соединенных Штатов», которое употребляется и по сей день. Авторитет Вашингтона был настолько высок, что на следующих выборах он был переизбран на второй срок. Но на предложение выдвинуть свою кандидатуру на пост президента в третий раз Вашингтон ответил отказом. Итог жизни первого президента США был сформулирован и навеки запечатлен в истории в словах: «Первый на войне, первый в мирное время, первый в сердцах своих соотечественников».

В 1803 году США купили у ФранцииЛуизиану по цене 4 цента за акр, о чем договорились с императором Наполеоном Бонапартом. Договор был подписан в Париже представителями обеих сторон. Свое название эта территория получила в честь французского короля Людовика XIV - во французском произношении Луи. Датой образования штата Луизиана считается 30 апреля 1812 года, когда она была провозглашена восемнадцатым по счету штатом США. Приобретение обошлось США в 15 миллионов долларов. Тогдашняя площадь Штатов сразу увеличилась почти в 2 раза, ведь купленная Луизиана представляла собой огромную территорию между рекой Миссисипи и Скалистыми горами, которая составляла земли многих нынешних штатов: Луизианы, Миссури, Небраски, Айовы, Арканзаса, Северной и Южной Дакоты, Канзаса, Миннесоты, Монтаны, Вайоминга, Колорадо и Оклахомы.

В 1939 году состоялось открытие всемирной промышленной выставки в Нью-Йорке. С этого началось регулярное телевизионное вещание в США.

В этот день в 1945 году Адольф Гитлер покончил жизнь самоубийством у себя в бункере.

В 1954 году в этот день в Киеве был открыт памятник советскому военачальнику Щорсу. По одной из версий, скульптору позировал Леонид Кравчук, ставший позднее первым президентом Независимой Украины. Несмотря на процесс декоммунизации, начавшийся в 2015 году с принятия соответствующего закона, памятник, который признан одним из красивейших в Европе, по сей день стоит в центре столицы. Правда, 20 марта 2017 года неизвестные повредили его. В настоящее время памятник огражден во избежание самовольного демонтажа.

В 2004 году американский Сенат утвердил запрет для властей штатов и местных администраций на налогообложение услуг по предоставлению доступа в Интернет.

Неофициальные праздники - Вальпургиева ночь, День веснушчатых созвездий и Праздник каменной стены.

Именины у Александра, Ивана, Михаила и Федора.

1 мая

В среду отмечается международный праздник - День труда, или Праздник Весны и Труда, который изначально носил название День международной солидарности трудящихся. Дата выбрана неслучайно: 1 мая 1886 года американские рабочие организовали забастовку в Чикаго, выдвинув требование 8-часового рабочего дня. Акция закончилась кровопролитным столкновением с полицией. В июле 1889 года Парижский конгресс II Интернационала в память о выступлении рабочих принял решение о проведении 1 мая ежегодных демонстраций. Впервые день международной солидарности трудящихся был отмечен в 1890 году в Австро-Венгрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, США, Норвегии, Франции, Швеции и некоторых других странах. Долгое время Первомай был символом революции, непримиримой классовой борьбы, имел «политическую окраску», но сейчас все изменилось. 1 мая стало символом пробуждения весны. Сегодня праздник отмечается в 142 странах. В Украине он носит название День труда и является государственным праздником.

В 1707 году произошло объединение Шотландии с Англией, состоялась Англо-шотландская уния, которая символизирует образование Великобритании.

В 1840 году в Англии появились в продаже первые в мире почтовые марки с портретом королевы Виктории. Черная стоила один пенни, синяя – два пенса. А с 6 мая эти марки разрешили наклеивать на конверты и использовать при пересылке писем. Автором идеи использования марок для оплаты почтовых отправлений был Роулэнд Хилл, в 1854 году ставший главным почтмейстером Британии. Ему же принадлежит идея реформирования почты. Его заслуги впоследствии были отмечены присвоением титула лорда и денежной премией в 20 тысяч фунтов стерлингов.

В 1884 году в Чикаго началось строительство 10-этажного дома - первого небоскреба. Он был снесен в 1931 году. В пoслeднeй чeтвeрти дeвятнaдцaтoгo вeкa Чикaгo был вeдyщим гoрoдoм мирa в стрoитeльствe бoльших сooрyжeний пo oчeнь прoстoй причинe - из-зa oпyстoшитeльнoгo пoжaрa 1871 гoдa. Пeрвым нeбoскребoм было как раз здание «Стрaхoвoй кoмпaнии дoмoв», зa кoтoрым быстрo пoслeдoвaли Дoм Лeйтeрa (1889 г.), Дoм yвeрeннoсти (1894 г.) и Дoм Кaрсoнa, Пири и Скoттa (1889 г.). Вскoрe нeбoскребы тaк измeнили гoрoдскoй пeйзaж пo всeй Aмeрикe, чтo применимое к высоткам слово skyline, oзнaчaвшee «линия гoризoнтa», приoбрeлo сoврeмeнный смысл — небоскреб.

В 1899 году впервые в продаже появился аспирин.

В 1926 году авиакомпания «Deutsche Lufthansa» выполнила первый в мире ночной регулярный пассажирский рейс Берлин-Кенигсберг на самолете «Junkers G-24».

В 1930 году было обнародовано имя открытой 18 февраля девятой планеты Солнечной системы - Плутон.

В 1948 году было провозглашено создание КНДР.

В 2004 году в этот день Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия, Словения, Чехия и Эстония вошли в состав Европейского Союза. Это расширение было самым крупным в истории ЕС.

В 2009 году 1 мая в Швеции были легализованы однополые браки.

Неофициальные праздники - День заплетающихся ног и День покатушек с ветром.

Именины у Виктора, Космы, Василия, Ефима, Михаила, Тамары и Ивана.

2 мая

В четверг - Всемирный день тунца, учрежденный резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2016 году для повышения осведомленности населения планеты о ценности этой разновидности рыб, об угрозах, с которыми сталкиваются тунцовые популяции. Соавторами проекта резолюции ООН стали 93 государства. Тунцы – группа морских рыб семейства скумбриевых. В природе насчитывается порядка 40 их разновидностей. Самый маленький представитель – скумбриевый тунец – размером примерно 50 см и весом 1,8 кг. А самый крупный – обыкновенный тунец – может достигать в длину до 4,5 м и весить более 600 кг. Обитают тунцы в тропических и субтропических водах Тихого, Атлантического и Индийского океанов. Но их можно встретить и в более умеренных широтах. В поисках пищи эти рыбы преодолевают большие расстояния. Их рацион состоит из ракообразных, моллюсков и мелких рыб. Тунцы способны разгоняться до 90 км/ч.

В 1919 году в этот день открылась первая пассажирская авиалиния в США. Авиакомпания «Mercury Air Service» совершала рейсы из Лос-Анджелеса в Сан-Диего и на остров Санта-Каталина на самолете Junkers-Larsen JL-6.

В 1923 году был совершен первый беспосадочный трансконтинентальный перелет. Военные пилоты Келли и Макриди выполнили полет на самолете «Fokker T2». Путь из Нью-Йорка в Сан-Диего длиною 4100 километров они проделали за 26 часов 50 минут.

В 1945 году в этот день командующий обороной Третьего рейха Гельмут Вейдлинг подписал приказ о капитуляции Берлина.

В 1952 году началась новая эра в пассажирской авиации. В первый рейс Лондон—Иоганнесбург отправился реактивный самолет «Комета» с 36 пассажирами на борту.

В 1999 году в этот день на Эвересте было обнаружено тело английского альпиниста Джорджа Ли Мэллори. В 1924 году он пропал вместе с напарником Эндрю Ирвайном после разразившейся метели. Местоположение тела Мэллори свидетельствовало о высокой вероятности того, что их восхождение увенчалось успехом.

В 2004 году памятник «Воину-освободителю» - советскому солдату с девочкой на руках - вернулся в Трептов-парк в Берлине. Осенью 2003 года он был разобран и увезен на реставрацию. Капитальный ремонт 70-тонной фигуры длился полгода и обошелся немецкой казне в 1,5 млн евро.

В 2004 году в Гонконге прошла конференция, посвященная проблемам представительниц древнейшей в мире профессии - проституток. Правозащитники потребовали, чтобы этот бизнес был легализован, поскольку заслуживает уважения не меньше, чем всякий другой.

В 2011 году спецслужбы США ликвидировали террориста №1 - Усаму бен Ладена.

Неофициальные праздники - День весенних акварелей и Международный день Гарри Поттера.

Именины у Виктора, Георгия, Никифора, Трифона, Семена и Дмитрия.

3 мая

В 1993 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 3 мая Всемирным днем свободы печати. Данное решение было результатом работы Генеральной конференции ЮНЕСКО, которая в резолюции 1991 года «О содействии обеспечению свободы печати в мире» признала, что свободная, плюралистическая и независимая печать является необходимым компонентом любого демократического общества. Дата была выбрана в ознаменование Виндхукской декларации об обеспечении независимости и плюрализма африканской печати, принятой 3 мая 1991 года на семинаре, организованном ЮНЕСКО и Организацией Объединенных Наций. Всемирный день свободы печати является ежегодным напоминанием международному сообществу о том, что свобода выражения мнений являются основными правами, закрепленными во Всеобщей декларации прав человека. Эта дата - еще одна возможность отдать дань памяти профессиональным работникам СМИ, которые погибли при исполнении своих обязанностей.

Еще 3 мая – Всемирный день ​​Солнца, отмечаемый с 1994 года. Солнце — ближайшая к Земле звезда, все другие находятся от нас неизмеримо дальше. Для Земли Солнце - источник энергии. Оно дает свет и тепло, необходимые для растительного и животного мира, формирует важнейшие свойства атмосферы. В целом, Солнце определяет экологию планеты. Без него не было бы и воздуха, необходимого для жизни. Чтобы привлечь внимание к возможностям использования возобновляемых источников энергии и напомнить, что Солнце жизненно важно для жизни на Земле, Европейское отделение Международного общества солнечной энергии (ISES-Europe) и организует на добровольной основе ежегодное проведения 3 мая Дня Солнца.

В пятницу - День молчания. Это - ежегодная студенческая акция ненасильственного протеста, проходящая с 1996 года в США, а с 2006 года и в Европе. Она посвящена проблемам замалчивания дискриминации, физического и морального насилия, преступлений на почве ненависти и негативного отношения по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности.

3 мая считается Днем рождения спама – головной боли владельцев электронных почтовых ящиков. И хотя спам - навязчивая реклама, рассылаемая абонентам без их разрешения, появился почти сорок лет назад, но в 1990-е годы, в эпоху массового распространения интернета, мир узнал истинный масштаб этого «стихийного бедствия». Название «электронному мусору» дал в 1993 году системный администратор Usenet Джоэл Фер. Первое спам-сообщение 400 получателям разослала 3 мая 1978 года компания DEC – уже не существующая фирма по изготовлению электронной техники, которая таким образом решила продвинуть на рынок свои новые мини-компьютеры. Объявление было разослано по сети Arpanet, которая была предшественницей современного Интернета. Arpanet был создан в 1968 году по заказу Министерства обороны США как средство передачи информации на случай атомной войны. Первоначально к нему были подключены несколько ведущих университетов штата Калифорния, но вскоре сеть распространилась на весь западный мир. Arpanet прекратил существование в 1990 году, когда он окончательно технически устарел. Название «СПАМ» (SPiced hAM) носит марка мясных консервов – пряный колбасный фарш из свинины. После Второй мировой войны, в период, когда на британских островах действовала карточная система, «СПАМ» был одним из немногих мясных продуктов, находившихся в свободной продаже. В 1970 году на британские телеэкраны вышла комедия, в которой было изображено кафе, где все блюда были приготовлены из «СПАМ», который усиленно навязывался клиентам. Так эти консервы стали символом назойливой рекламы. На сегодня, по данным статистики, до 85% всех электронных сообщений, рассылаемых в Интернете, – это спам, ненужная информация. Спам широко используется для осуществления самых разнообразных преступных, мошеннических операций, в том числе для хищения информации.

В 1494 году испанский мореплаватель Христофор Колумб открыл Ямайку.

В 1791 году сейм в Варшаве принял первую в Европе и вторую после американской выписанную конституцию - Речи Посполитой.

В 1904 году американский изобретатель Джордж Паркер запатентовал свою первую письменную ручку. Родившись в штате Висконсин в 1863 году, Джордж Сэффорд Паркер в возрасте 17 лет начал работать в Телеграфной школе, где позднее открыл первое из трех своих основных производственных предприятий. Ответив на объявление о приеме на работу в школу, он сэкономил 55 долларов на трудоустройстве и через год оказался в штате. Чтобы получить прибавку к низкой зарплате, Паркер стал «агентом» по продаже перьевых ручек компании «The John Holland Fountain Pen Company». В основном он продавал их студентам. Подобно многим ручкам того времени, эти перьевые ручки часто ломались. Паркер их ремонтировал, и репутация его послепродажного обслуживания росла. В конце концов, Паркер решил, что ему нужно искоренить эти неисправности и собрал собственную перьевую ручку.

Менее чем через год Паркер уже открывает свой бизнес и создает компанию «Parker Pen Company». В 1904 году она разработала и 3 мая запатентовала первую письменную ручку с механической системой набора чернил. А в 1906 году на рынок была выпущена ручка EMBLEM с нанесенными на нее эмблемами тайных обществ. Эта ручка явилась прототипом сегодняшних изделий направления B-to-B - предназначенных для корпоративных рынков. От учителя до изготовителя ручек и основателя корпорации – такова история Джорджа Паркера.

В 1937 году роман Маргарет Митчелл «Унесенные ветром» получил Пулитцеровскую премию.

В 1947 году в Японии была введена новая конституция, одобренная парламентом, императором и народом, высказавшим свое мнение на референдуме. Тогда женщины впервые получили право голоса. Конституция ограничила власть императора и утвердила отказ от использования военной силы при решении международных споров.

В 1988 году в США вышли в свет мемуарыДональда Ригана, бывшего главы аппарата президента Рейгана, в которых он сообщил о том, что Рейган назначал даты важных встреч и принятия решений в соответствии с информацией, которую получал от астролога своей жены.

В 2004 году новый интернет-червь «Sasser» поразил сотни тысяч персональных компьютеров по всему миру.

Неофициальные праздники - День положительности в уме, День солнечных пятнашек, Международный день тубы и День тюркизма.

Именины у Александра, Григория, Феодора, Анастасия и Гавриила.

4 мая

В субботу - Международный день пожарных. Он появился после трагических событий, связанных с тушением лесного пожара в Австралии в декабре 1998 года. Тогда при исполнении служебного долга погибли пятеро пожарных. Это событие не было первым случаем гибели борцов с огнем, однако именно оно подтолкнуло неравнодушных людей к учреждению Международного дня, когда можно было бы чествовать героев-огнеборцев, а также почтить память погибших при исполнении служебного долга. В качестве даты празднования был выбран день чествования Святого Флориана, считающегося небесным покровителем пожарных. Символом праздника является красно-синяя лента, красный цвет символизирует пламя, а синий – воду.

В 1113 году 4 мая на Киевский Великокняжеский престол вступил Владимир Мономах - один из самых выдающихся деятелей древней Киевской Руси, первый истинный реформатор. В 60 лет став великим князем, энергичный и умный Владимир правил твердой рукой, не допуская усобиц.

В 1878 году Томас Алва Эдисон впервые публично продемонстрировал изобретенный им фонограф – предшественник граммофона, патефона и вообще устройств звукозаписи и звуковоспроизведения. Импульсом для создания Эдисоном фонографа стало желание зарегистрировать телефонные разговоры в своей лаборатории Менло Парк. Первые записи представляли собой углубления на поверхности фольги, сделанные движущейся иглой. Фольга размещалась на цилиндре, вращающемся при воспроизведении звука. Стоимость устройства составила 18 долларов. С помощью такой техники удалось записать слова из детской песенки «У Мэри был барашек». Прогнозируя практическое применение своего изобретения, Эдисон предполагал, что прибор будет использоваться для записи «последних желаний джентльменов на смертном одре». Публичная демонстрация прибора 4 мая 1878 года сразу сделала Эдисона знаменитым. Многим воспроизведение звука показалось волшебством, поэтому они окрестили Эдисона «волшебником из Менло Парк». Сам Эдисон был настолько поражен открытием, что сказал: «Никогда я еще не был так ошеломлен в моей жизни. Я всегда боялся вещей, которые работают с первого раза». В течение 1878 года фонографы демонстрировались на выставках в США и Европе и привлекли внимание широкой публики. Тысячи посетителей часами стояли в очереди, чтобы прослушать запись. Остроумно высказался Бисмарк: «Фонограф – опасная вещь для дипломатов, но он станет чрезвычайно хорошим, если дипломаты начнут говорить правду». Фонограф был любимым детищем Эдисона. На протяжении 40 лет он вносил в его конструкцию усовершенствования, на которые получил 80 патентов. Один из своих приборов он прислал в знак уважения Льву Толстому для записи голоса великого писателя.

В 1904 году в этот день началось строительство Панамского канала.

Также в 1904 году в АнглииГенри Ройс и Чарльз Роллс начали производство автомобилей под названием «Роллс-Ройс».

В 1927 году в США была создана Академия киноискусства, которая вскоре учредила кинопремию «Оскар».

В 1979 году 4 мая состоялась инаугурация Маргарет Тэтчер – первой женщины - премьер-министра Великобритании. «Железная Леди» была самой влиятельной в мире в течение десяти лет. Она совершила невозможное: дочь непритязательного владельца магазина, воспитывавшаяся в доме даже без водопровода, смогла вторгнуться в надежно защищенную крепость мужской власти. Пост премьер-министра «Железная Леди» покинула в 1990 году. Затем Тэтчер в течение двух лет была членом Палаты общин от Финчли. В 1992 году, в возрасте 66 лет, она приняла решение покинуть британский парламент, что, по ее мнению, давало ей возможность более открыто высказывать свое мнение о том или ином событии. После ухода из Палаты общин Тэтчер стала первым бывшим премьер-министром Великобритании, учредившим фонд. В 2005 году из-за финансовых трудностей он был закрыт. Тэтчер написала два тома мемуаров: «The Downing Street Years» (1993) и «The Path to Power» (1995). В июле 1992 года Маргарет была нанята табачной компанией «Philip Morris» в качестве «геополитического консультанта» с должностным окладом в 250 тысяч долларов и ежегодным взносом в 250 тысяч долларов в ее фонд. Кроме того, за каждое публичное выступление она получала 50 тысяч долларов. В феврале 2007 года Тэтчер стала первым премьер-министром Великобритании, которому при жизни установили памятник в британском парламенте. Тэтчер скончалась ранним утром 8 апреля 2013 года на 88-м году жизни в отеле «Ритц» в центре Лондона, где проживала после того, как в конце 2012 года ее выписали из больницы. Причиной смерти стал инсульт.

Неофициальные праздники - Международный день уважения кур, День собачьего счастья, День любителей вермишелевого супа, День Звездных войн, Всемирный день садовода, Всемирный день лабиринта и День борьбы с хулиганством.

Именины у Алексея, Исакия, Дениса, Кондрата, Максима, Федора, Ивана, Николая и Александра.

5 мая

В воскресенье - Международный день борьбы за права инвалидов. Свою историю дата ведет с 1992 года, когда 5 мая люди с ограниченными возможностями одновременно в 17 европейских странах провели день борьбы за соблюдение равных прав инвалидов и против дискриминации людей с физическими, психическими или сенсорными ограничениями. С того времени подобные мероприятия стали традиционными. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, более 1 миллиарда людей в мире имеют какую-либо форму инвалидности, что соответствует почти 15% населения земного шара. Более 100 миллионов инвалидов - дети. Причем показатели инвалидности растут, что связано со старением населения и ростом хронических заболеваний.

Еще 5 мая - Международный день акушерки. Идею праздника предложила Международная ассоциация акушерок на конференции в Нидерландах в 1987 году. Статус официального праздника этот день приобрел только в 1992 году. Коротко и емко роль акушерок изложена в четверостишии:

«И нет профессии прекрасней

На всех пяти материках,

Когда лежит все человечество

У акушерки на руках!».

В 1821 году в этот день в ссылке на острове Святой Елены умер Наполеона I.

В 1836 году в Бельгии была введена в строй первая на континентальной Европе железная дорога. Она связала Мехелен и Брюссель.

В 1891 году в Нью-Йорке был открыт концертный зал Music Hall - сейчас Карнеги-холл. Дирижером первого концерта на открытии зала был Чайковский.

В 1919 году Рада Украинской Народной республики вынесла постановление об организации Украинской Церкви — самостоятельной, независимой ни от какой Церкви, в том числе Московского Патриархата.

В 1921 году во Франции впервые были представлены духи «Chanel No. 5». Их «хозяйка» - великая реформатор моды Коко Шанель не любила цветочных запахов, считая их приметой буржуазного стиля. Также ее раздражало в то время неумеренное потребление духов, и она стала думать, как изменить ситуацию. К 1920 году в парфюмерии уже применялись синтетические мускусы в качестве фиксаторов композиции, но воспользоваться этими еще не апробированными новинками мог только очень опытный парфюмер. Им оказался эмигрант из России Эрнест Бо. Шанель познакомилась с ним на отдыхе, на пляже в Каннах. Именно Эрнест Бо, до революции работавший на старейшей российской парфюмерной фабрике Ралле, помог мадам Шанель составить знаменитый аромат «Шанель № 5» – духи, которые «пахнут женщиной». По легенде, смешав с помощью Эрнеста Бо в одном флаконе 80 разных запахов, она из 10 парфюмерных пробирок выбрала пятую, добавила в нее немного «ландыша» и, не долго думая, присвоила полученному аромату свое имя с порядковым номером пробного флакона. «Шанель» стали самыми знаменитыми и продаваемыми духами в мире. За все время существования их было продано на сумму более полумиллиарда долларов.

5 мая 1949 года в Лондоне был образован Совет Европы – первая европейская межправительственная организация, созданная после Второй мировой войны. Устав Совета Европы был подписан представителями десяти государств: Бельгии, Дании, Франции, Великобритании, Ирландии, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии и Швеции. Штаб-квартира и центральные учреждения организации расположились в Страсбурге. Члены СЕ заявили своей основной целью – построение единой Европы, основывающейся на принципах свободы, демократии, защиты прав человека и главенства закона. В структуру основных органов Совета Европы входят Комитет министров, Парламентская ассамблея и Конгресс местных и региональных властей, Европейский Суд по правам человека и Секретариат. Высший орган СЕ – Комитет министров, состоящий из министров иностранных дел государств-членов. Бюджет организации формируется из взносов стран-участниц. Всего на сегодняшний день принято более 200 многосторонних конвенций и соглашений, некоторые из них открыты для подписания государствами, не входящими в СЕ. Их также подкрепляют многочисленные резолюции и рекомендации. Одним из самых значительных достижений организации считается разработка и принятие Европейской конвенции по правам человека. В настоящее время Совет Европы – старейшая в Европе международная политическая организация – продолжает расширяться.

В 2004 году тайваньский парламент принял новый закон о письменности, согласно которому все официальные документы должны писаться слева направо.

Неофициальный праздник - Всемирный день общения.

Именины у Виталия, Всеволода, Гавриила, Климента, Феодора и Дмитрия.

Календарь событий на следующую неделю будет не менее интересным и насыщенным. Не переключайтесь!..

Нана Черная