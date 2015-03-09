В Харькове из-за угрозы теракта отказались от шествия ко дню рождения Шевченко

В Харькове активисты в связи с угрозой совершения теракта отказались от проведения шествия по случаю 201-й годовщины со дня рождения Тараса Шевченко.

Об этом корреспондента УНИАН сообщил активист, представитель "Громадської варти Харкова" Валентин Быстриченко.

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"Шествия не будет. Мы пообщались с нашими побратимами из СБУ, МВД, они сказали, что будет трудно обеспечить безопасность людей. Чтобы не подвергать никого опасности, мы отказались от шествия", - сказал Быстриченко.

В то же время, по его словам, сегодня представители Харьковской облгосадминистрации и некоторые общественные организации возложат цветы к монументу Шевченко на улице Сумской, в 12.00 другие патриотические общественные организации также возле памятника Шевченко проведут молебен по всем погибшим во время АТО и в результате терактов.

Быстриченко добавил, что во время мероприятия общественность будет собирать средства для предоставления помощи семьям погибших и раненых в результате теракта, совершенного в Харькове 22 февраля. Он отметил, что, кроме того, во время митинга общественность выскажется в поддержку заместителя начальника Харьковского горуправления милиции Олега Матроса, которого задержали на прошлой неделе по подозрению во взяточничестве.

"Общественность берет ответственность за него. Мы не верим, что он брал взятку, мы стояли плечом к плечу на майдане, и это человек, который первый с рукой на сердце пел гимн Украины", - сказал активист, добавив, что участники митинга будут собирать подписи в поддержку Матроса под обращением к президенту Украины, руководству Министерства внутренних дел и Генпрокуратуры .

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Как сообщал УНИАН, 22 февраля во время шествия проукраинских активистов в Харькове произошел взрыв, в результате которого погибло 4 человека, 9 получили ранения.

7 марта Харьковский горсовет на согласительной комиссии, учитывая террористическую угрозу, рекомендовал общественным организациям отказаться от идеи проведения шествия от памятника Шевченко на улице Сумской к площади Конституции.