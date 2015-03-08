Завтра в Киеве состоятся мероприятия к 201-й годовщине рождения Шевченко

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, в 12.00 при участии Порошенко начнется церемония возложения цветов к памятнику Шевченко.

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