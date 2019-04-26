Самая страшная авария ХХ века: сегодня 33-я годовщина Чернобыльской катастрофы

Президент Петр Порошенко поблагодарил ликвидаторов аварии на ЧАЭС и государствам, которые помогают Украине преодолевать последствия катастрофы.

26 апреля 1986 года два взрыва, а потом пожар - последствия событий на Чернобыльской атомной электростанции до сих пор непостижимы. В ликвидации аварии приняли участие сотни тысяч людей, но точное количество пострадавших от трагедии неизвестно до сих пор.

Об этом рассказали в эфире “Сніданку з 1+1”.

Первые ликвидаторы, которые по тревоге прибыли на горящую Чернобыльскую станцию, взялись укрощать атом практически голыми руками: без специальной защитной одежды или противогазов. От облучения, полученного в те часы, погибло более трех десятков людей.

Чтобы уменьшить выбросы радиации из разрушенного реактора, его с вертолетов забросали мешками с песком и свинцом. Всего в ликвидации аварии приняли участие более 600 тысяч человек. Точное количество жертв и пострадавших не известно до сих пор.

Вследствие взрыва на ЧАЭС образовалась огромная радиоактивная туча, которая распространилась далеко за пределы Украины. Больше половины выброшенных в воздух опасных веществ осели на территории Беларуси.

Отселять людей из зоны заражения начали только через сутки после аварии. Они покидали свои дома с минимальным количеством вещей и документов. Им обещали - это ненадолго, оказалось - навсегда. Люди, которым тогда пришлось эвакуироваться уже несколько лет подряд проводят акцию памяти и оживляют заброшенную Припять.

В целом из зоны вокруг станции выехало почти четверть миллиона человек. Десятки населенных пунктов навсегда исчезли с карты Украины. Вокруг разрушенной ЧАЭС - образовалась мертвая зона. Там живут только дикие животные и редкие самоселы. Эта зона протянулась на площадь в несколько тысяч квадратных километров, на этой территории могли бы разместиться три таких мегаполисах как Киев.

Сегодня Чернобыльская зона неудержимо влечет к себе туристов и сталкеров. Последние попадают на территорию незаконно. Одних манят заброшенные здания, других колесо обозрения, а кое-кто мечтает встретить местную рыжую звезду - припятского почти ручного лиса Семена.

”За более чем 30 лет чернобыльская зона стала не только запретным местом, но и понравившимся туристическим уголком. Сейчас экскурсоводы готовы показывать гостям не только атомную станцию, а и десятки заброшенных деревень, в которых с одной стороны жизнь остановилась, а с другой - продолжает бушевать”, - рассказывает корреспондент ТСН Антон Страшко.

Президент Петр Порошенко поблагодарил ликвидаторов аварии на ЧАЭС и государства и организации, которые помогают Украине преодолевать последствия катастрофы.

Об этом говорится в переданном УНИАН обращении главы государства.

«Сегодня, в день 33-й годовщины катастрофы на Чернобыльской АЭС, мы с глубоким уважением кланяемся ликвидаторам её страшных последствий и склоняем головы перед светлой памятью героев, которые спасли украинскую землю и, без преувеличения, весь мир от распространения радиационной угрозы», - отметил Порошенко.

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Он поблагодарил людей разных профессий, которые в экстремальных условиях приложили титанические усилия для обуздания «мирного атома», и всех специалистов, которые сейчас работают на станции и в зоне отчуждения.

По словам президента, Чернобыльская авария стала вызовом планетарного масштаба и суровым предупреждением всей современной цивилизации.

Он также поблагодарил государства-доноры и международные институты, которые постоянно помогают Украине преодолевать тяжелые последствия той катастрофы.

Кроме того, президент напомнил о недавнем открытии нового укрытия над четвёртым блоком АЭС.

«Несмотря на сложное социально-экономическое положение, вызванное изнурительной борьбой против российской агрессии, мы вместе с зарубежными партнерами работаем на новом уникальном объекте укрытия, установленном над разрушенным четвертым энергоблоком. Шаг за шагом мы реализуем ряд важных проектов по безопасности и экологических проектов для гарантированного преобразования зоны отчуждения в перспективную, полезную территорию», - отметил Порошенко.

Он убежден, что залогом решения проблем, связанных с Чернобылем, и в дальнейшем будут международная солидарность, общая цель и слаженная работа ради безопасности человечества и будущего грядущих поколений.