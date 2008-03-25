В сессионном зале Донецкого облсовета покажут кино про Красную шапочку

В сессионном зале Донецкого облсовета завтра начинается показ художественных фильмов для всех желающих, а для ветеранов Великой Отечественной войны – вход бесплатный.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе облсовета, показ будет проводиться по инициативе областного совета при участии управления культуры и туризма облгосадминистрации, а также ОКП "Донецккинопрокат". Акция рассчитана, прежде всего, на ветеранов и посвящена 65-й годовщине со дня освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков, подчеркнули в пресс-службе. Показ начнется военным фильмом "Первый после бога", в апреле будут демонстрироваться "Тени забытых предков", "Симфония Донбасса" и "Правдивая история Красной шапочки".

Билеты для ветеранов будут распространяться через общественные ветеранские организации. Для всех остальных, желающих посмотреть фильмы, вход будет за символическую цену – от 3 до 5 грн. Деньги пойдут только на оплату кинопрокатчикам.

В пресс-службе отметили, что таким образом будет работать на пользу кинопрокатное оборудование, которое сохранилось в облсовете еще с советских времен, но находится в хорошем состоянии.