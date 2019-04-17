Суд Москвы сегодня рассматривает вопрос о продлении ареста военнопленным украинским морякам (фото, видео)

В суд уже прибыли родственники военнопленных.

Лефортовский районный суд Москвы сегодня рассматривает ходатайство российских следователей о продлении ареста 24 военнопленным украинским морякам.

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в социальной сети Facebook.

«Вместе с родными военнопленных прибыли в Лефортовский суд поддержать наших ребят, в отношении которых сегодня состоится заседание о продлении им меры пресечения», - заявила она.

В частности, планируется, что в 9:30 одновременно будут рассматриваться дела по трем четверкам моряков, сразу после окончания этих заседаний начнется рассмотрение дел трех других четверок.

«Мы с родными надеемся хоть немного пообщаться с ребятами», - добавила Денисова.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксиру «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после чего их перевезли в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина». 26 января раненых украинских моряков перевели из «Матросской тишины» в «Лефортово».

Суд в Москве продлил сроки ареста пленным украинским военным до конца апреля.

С 7 до 21 марта российское следствие назначило психиатрическую экспертизу в отношении всех 24 украинских военнопленных моряков.

16 апреля Украина инициировала новый иск против России и обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву с целью освобождения захваченных российскими силовиками в ноябре 2018 года 24 украинских моряков и трех судов.