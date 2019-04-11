"Дело Краяна" может развалиться - САП решила изменить обвинение

Недельный перерыв объявил Малиновский районный суд Одессы в рассмотрении так называемого «дела Краяна», главным фигурантом которого является действующий городской голова Геннадий Труханов.

Как сообщили в суде, после того, как были исследованы все письменные доказательства, допрошены обвиняемые и свидетели, сторона обвинения попросила перенести судебное заседание на три недели для подготовки ходатайства об изменении обвинения.

Суд, однако, согласился отложить заседание только на одну неделю. Процесс возобновится 16 апреля, в 10:00, сообщает Думская.

Отметим, что, согласно статьи 338 Уголовного процессуального кодекса Украины, «с целью изменения правовой квалификации и/ или объема обвинения прокурор имеет право изменить обвинение, если во время судебного рассмотрения установлены новые фактические обстоятельства уголовного правонарушения, в совершении которого обвиняется лицо».

Что нового узнала Специализированная антикоррупционная прокуратура в «деле Краяна» и как поменяется обвинение, пока неизвестно. В САП объясняют свое решение последними событиями в зале суда: дело на грани полного развала. Так, один из свидетелей (нардеп Александр Дубовой, — Ред.) отказался от показаний, многие не явились, поскольку находятся на лечении, за границей или в отпуске.

Кроме того, суд отказался удовлетворять ходатайства прокурора о допросе экспертов, которые дали в трех экспертизах абсолютно противоположные выводы относительно стоимости бывшего админздания завода «Краян», и об одновременном допросе уже допрошенных свидетелей, показания которых были противоречивыми.