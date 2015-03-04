СМИ: В результате взрыва на шахте имени Засядько погибли более 30 человек

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на "местного чиновника".

"Согласно предварительным данным, более 30 человек погибли. Спасатели еще не добрались до места взрыва, так как откачивают ядовитый газ, после чего спустятся в шахту", - цитирует агентство Владимира Цимбаленко, "главу местной службы по безопасности добычи".

Кроме этого, по данным агентства, в момент взрыва в шахте работали 70 горняков.

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Стоит отметить, что по данным Донецкой областной государственной администрации в результате взрыва метана один человек погиб, шестеро получили ожоги разной степени тяжести, еще 43 шахтера находятся в недосягаемой зоне.

Как сообщал УНИАН, в Донецке утром 4 марта на шахте имени Засядько произошел взрыв газо-метанной смеси, судьба 47 шахтеров неизвестна.