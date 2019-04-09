Активисты "Нацкорпуса" и "Нацдружины" завершили акцию возле Генпрокуратуры и отправились к МВД

Около 200 активистов 15 минут стояли возле здания ГПУ, скандируя лозунги: «Свинарчуков за решетку!».

Активисты «Национального корпуса» и «Национальной дружины» завершили пикетирование Генеральной прокуратуры Украины и отправились к Министерству внутренних дел.

Читайте такжеАктивисты "Нацкорпуса" и "Нацдружин" отправились пикетировать силовые ведомства и АП (фото, видео)

Как передает корреспондент УНИАН, около 200 активистов 15 минут стояли возле здания ГПУ, скандируя лозунги: «Свинарчуков за решетку!» и озвучивали требования привлечь к ответственности виновных в хищении оборонного бюджета.

Здание ГПУ охраняло около 100 правоохранителей.

В целом акция под Генпрокуратурой прошла спокойно.

В настоящее время активисты идут к Министерству внутренних дел, которое находится на улице Богомольца.