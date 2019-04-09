Активисты "Нацкорпуса" и "Нацдружины" завершили акцию возле Генпрокуратуры и отправились к МВД
18:52, 09 апреля 2019Общество
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Около 200 активистов 15 минут стояли возле здания ГПУ, скандируя лозунги: «Свинарчуков за решетку!».
Сейчас активисты идут к Министерству внутренних дел \ фото facebook.com/nationalcorpkyivschina
Активисты «Национального корпуса» и «Национальной дружины» завершили пикетирование Генеральной прокуратуры Украины и отправились к Министерству внутренних дел.
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Как передает корреспондент УНИАН, около 200 активистов 15 минут стояли возле здания ГПУ, скандируя лозунги: «Свинарчуков за решетку!» и озвучивали требования привлечь к ответственности виновных в хищении оборонного бюджета.
Здание ГПУ охраняло около 100 правоохранителей.
В целом акция под Генпрокуратурой прошла спокойно.
В настоящее время активисты идут к Министерству внутренних дел, которое находится на улице Богомольца.
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