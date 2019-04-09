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Активисты "Нацкорпуса" и "Нацдружины" завершили акцию возле Генпрокуратуры и отправились к МВД

18:52, 09 апреля 2019
Общество
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Сейчас активисты идут к Министерству внутренних дел \ фото facebook.com/nationalcorpkyivschina

Активисты «Национального корпуса» и «Национальной дружины» завершили пикетирование Генеральной прокуратуры Украины и отправились к Министерству внутренних дел.

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Как передает корреспондент УНИАН, около 200 активистов 15 минут стояли возле здания ГПУ, скандируя лозунги: «Свинарчуков за решетку!» и озвучивали требования привлечь к ответственности виновных в хищении оборонного бюджета.

Здание ГПУ охраняло около 100 правоохранителей.

В целом акция под Генпрокуратурой прошла спокойно.

В настоящее время активисты идут к Министерству внутренних дел, которое находится на улице Богомольца.

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Теги: #Нацкорпус#нота протеста