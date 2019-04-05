Аваков заявил, что не видит угроз со стороны "Нацкорпуса" для проведения второго тура выборов

Во втором туре президентских выборов не случится ни одного инцидента, связанного с "нацдружинами", С14 и другими подобными структурами, утверждает глава МВД Украины Арсен Аваков.

Радикальные националистические группировки не способны дестабилизировать обстановку в Украине в преддверии и во время второго тура выборов президента.

Об этом в эфире телеканала "1+1" 4 апреля заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Читайте такжеАваков рассказал о проблеме "аномальных участков" на выборах

"Я не вижу угроз от "национальных дружин" и от "Национального корпуса". Позиция Билецкого (лидер "Нацкорпуса" нардеп Андрей Билецкий) ясна, мы проводили с ним встречу, в том числе относительно обеспечения выборов без давления. И я не думаю, что у организации С14 достаточно сил или желания дестабилизировать ситуацию. Это небольшие радикальные группы, на каждую из которых хватает быстрого государственного аппарата воздействия. Думаю, вы увидите, что не будет ни одного инцидента во втором туре", - сказал Аваков.

Как сообщал УНИАН, согласно результатам обработки 100% протоколов УИК об итогах голосования на выборах президента в первом туре, за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за Порошенко - 15,95%.

3 апреля Зеленский заявил о готовности идти на дебаты перед вторым туром президентских выборов с Порошенко, однако озвучил ряд условий. В частности, дебаты должны проходить на НСК "Олимпийский", перед народом Украины, и чтобы все каналы имели право транслировать дебаты в прямом эфире, а также кандидаты должны пройти медицинскую экспертизу и доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов.

Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским на стадионе. 4 апреля на странице "ЗеКоманды" разместили видеоролик Зеленского, в котором он предлагает лидеру ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко быть арбитром на его дебатах с Порошенко.