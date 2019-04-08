В Днепре должны объявить приговор Пугачеву, которого обвиняют в расстреле патрульных (видео)
12:47, 08 апреля 2019Общество
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Артема Кутушева и Ольгу Макаренко он застрелил осенью 2016 года.
Подозреваемый в убийстве двух патрульных Александр Пугачев / Фото УНИАН
Прокурор и родственники требуют пожизненного заключения для Пугачева. В то же время подсудимый мотивы своего поступка до сих пор не объяснил.
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Как говорится в сюжете ТСН, Артема Кутушева и Ольгу Макаренко он застрелил осенью 2016 года, когда патрульные догнали его за проезд на красный свет. Как выяснилось, экс-боец батальона "Торнадо" был в розыске за тяжкие преступления. После нападения на полицейских он еще и совершил покушение на водителя маршрутки, который пытался остановить стрелка.
В Днепре должны объявить приговор Пугачеву, которого обвиняют в расстреле патрульных
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Новость в сюжете: Убийство патрульных в Днепре