В оккупированном Крыму провайдеры полностью заблокировали 12 украинских информационных сайтов

Правозащитники проверили доступность 34 украинских сайтов с 10 разных крымских провайдеров в девяти населенных пунктах полуострова.

Оккупанты в аннексированном Крыму массово блокируют украинские сайты, среди них 12 информационных ресурсов и две соцсети.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга Крымской правозащитной группы, проведенного в феврале-марте этого года.

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Правозащитники проверили доступность 34 украинских сайтов с 10 разных крымских провайдеров в девяти населенных пунктах полуострова. Мониторинг показал, что 12 сайтов из общего списка блокируют все 10 провайдеров.

Самая "острая" ситуация наблюдается в Симферополе. Местный провайдер "Мечта" блокирует 31сайт из 34, участвующих в мониторинге.

Отмечается, что всего несколько сайтов заблокированы со ссылкой на требования Роскомнадзора. В основном, с сайтами не устанавливается соединение либо на экране появляется надпись "Ошибка 403". При этом провайдеры в Крыму блокируют даже те сайты, которые не внесены в реестр запрещенных в России, поскольку в законодательстве РФ нет оснований для ограничения доступа к таким ресурсам.

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"Блокировки украинских СМИ в Крыму, совмещенные с разжиганием ненависти к украинцам, дают возможность более эффективно воздействовать на сознание молодых людей призывного возраста. При этом милитаризация сознания, разжигание ненависти и блокирование альтернативных источников информации используются РФ для совершения военного преступления — призыва жителей Крыма в армию оккупирующей державы, а также для пропаганды добровольного поступления в армию оккупирующей державы. Необоснованное ограничение доступа к информации является грубым нарушением фундаментальных прав человека", - отмечают правозащитники.

Как сообщал УНИАН, в Меджлисе крымскотатарского народа заявили, что российские власти рассчитывают на повторный "референдум" о статусе оккупированного Крыма, который, по мнению РФ, поможет окончательно "узаконить" аннексию украинского полуострова. Именно поэтому происходит интенсивное заселение Крыма русскими параллельно с вынужденным отъездом оттуда украинцев и крымских татар.