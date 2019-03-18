Россия может провести в Крыму еще один "референдум", заселяет полуостров русскими – Меджлис

Российское руководство разработало специальную программу по заселению полуострова преданными Кремлю людьми.

Российские власти рассчитывают на повторный "референдум" о статусе оккупированного Крыма, который, по мнению РФ, поможет окончательно "узаконить" аннексию украинского полуострова. Именно поэтому происходит интенсивное заселение Крыма русскими параллельно с вынужденным отъездом оттуда украинцев и крымских татар.

В Крым уже завезено от 500 до 800 тысяч россиян. Все для того чтобы там никто не помнил и не упоминал об Украине, заявила член Меджлиса крымскотатарского народа Гайана Юксель, сообщает "Эспрессо".

Читайте такжеОккупация Крыма: в Bloomberg подсчитали потери России за пять лет

"Чтобы не осталось проукраинского населения, которое помнит об Украине, которое жило при Украине. Особенно, чтобы не осталось активистов. Я не удивлюсь, если мы завтра услышим от России о втором "референдуме", – сказала Юксель.

По ее мнению, российская пропаганда может это действо подавать так: первый "референдум" не признали, а сейчас будем доровариваться с международным сообществом, с Украиной.

"Спросите у жителей Крыма: как сейчас в Крыму и согласны ли они возвращаться в Украину, проведем другой "референдум", второй", – описала возможное поведение российских оккупантов член Меджлиса.

Именно поэтому российское руководство разработало специальную программу по заселению полуострова преданными Кремлю людьми, убеждена Юксель. Это люди в основном из состава силовых органов. Им Москва выделяет на одну семью 30 тысяч "подъемных", чтобы те купили однокомнатную квартиру или построить какой-то домик.